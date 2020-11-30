كورونا حول العالم.. طفرة مرتقبة بأمريكا وتخفيف الإغلاق في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 63 مليونا و72 ألفا و451 إصابة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و465 ألفا و181 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 43 مليونا و545 ألفا و808 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





طفرة كبيرة في أمريكا

شدد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي، الأحد، على ضرورة استعداد الأمريكيين لـ"طفرة كبيرة" في انتشار فيروس كورونا مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم، وقد أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب توجيهات متناقضة في ما يتعلّق بوضع الكمامات والسفر واحتواء الوباء.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إصابات كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 13 مليونا و142997 حالة بزيادة 143333 حالة عن إحصائها السابق وإن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 265166 بعد تسجيل 1210 وفيات جديدة.

ولا يطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة إجمالي الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.







تخفيف الإغلاق في لبنان

يبدأ لبنان، الإثنين، تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت قبل أسبوعين بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك في محاولة لإنعاش اقتصاده المترنح في فترة الأعياد، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال وزير الصحة، حمد حسن، للصحفيين إن البلاد ستعتمد "الفتح التدريجي بدءاً من الإثنين"، لإفساح المجال أمام الناس للتنفس اقتصاديا.

وأضاف أن المطاعم ستفتح أبوابها بنسبة إشغال تبلغ 50 بالمئة، لكن الحانات والنوادي الليلية ستبقى مغلقة وحفلات الزفاف محظورة، فيما يبدأ حظر التجول الليلي من الساعة 23,00 بدلا من 17,00 حتى الخامسة صباحا.





وتابع حسن بعد اجتماع لجنة كورونا اللبنانية أن المدارس أيضا ستعيد فتح أبوابها، لكن مع اعتماد التعليم المدمج بحيث يعطى قسم من الدروس من بعد.

وحذر وزير الصحة من أن "خطر" ارتفاع الإصابات لا يزال موجودا ونتائج الإقفال ستظهر في الأسبوع المقبل"، آملا أن تكون أقل خطورة.

ولفت إلى أنه قبل الإقفال "كانت نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة لكورونا ما بين الـ80 والـ90 بالمئة، لكن اليوم وصلنا إلى الـ65 و70 بالمئة".

وأشار إلى أن "علينا أن نسمح للناس بالعودة الاقتصادية التدريجية، وبعد أسبوع سنقيم مؤشرات التفشي والاستجابة".

ومنذ فبراير/شباط، سجلت البلاد أكثر من 125 ألف إصابة، بينها ألف حالة وفاة.

18 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن العدد يضم 15 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 17 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل 10 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86530 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



