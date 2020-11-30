لماذا تظهر أعراض كورونا على الأطفال وقت المسحة فقط؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أن الصداع وفقدان حاسة التذوق والشم هي الأعراض المرتبطة بالعدوى الإيجابية بكورونا بين الأطفال، ولكن على عكس النتائج السابقة، فإن حوالي ثلثي الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس كانوا يعانون من الأعراض قبل إجراء الاختبار.

أوضحت الدراسة التى نشرتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن اختبار كورونا على ما يقرب من 2500 طفل دون سن 18 عامًا، كشف أن الصداع وفقدان الشم والتذوق، الأكثر ارتباطًا بالعدوى الإيجابية، وكان حوالي ثلثي الأطفال الذين عادوا بنتائج اختبار إيجابية يبلغون عن الأعراض في وقت اختبار المسحة.

ويعتبر ذلك أعلى بكثير من دراسة سابقة أجرتها وكالة الصحة العامة الكندية (PHAC) والتي وجدت أعراضًا في 26 % فقط من الحالات، وكان 64% من الأطفال يعانون من أعراض قبل الاختبار في هذه الدراسة الأخيرة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن شهر واحد.



أعراض كورونا لدى الاطفال

قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتحديث نتائجها في أغسطس "لتعكس أدلة جديدة حول COVID-19 لدى الأطفال" ، بعد أن بدأ الباحثون في تسليط الضوء على أن الأطفال كانوا يظهرون بشكل متزايد الأعراض قبل الاختبار الإيجابي.

قال أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة ، لمجلة Newsweek ، إن 42 % من الأطفال الذين حصلوا على مسحات إيجابية، والذين تم إجراء مسحاتهم كجزء من تتبع الاتصال، كانوا أيضًا بدون أعراض، وأوضح أن هذا يرجع بحد كبير إلى الاتصال داخل الأسرة بالنظر إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال قد خضعوا للاختبار في الفترة من مارس إلى سبتمبر.

الصداع وفقدان حاسة الشم والتذوق تنبئ باختبار إيجابى بنسب أعلى

ظهرت أعراض الصداع في 16 % من الأطفال المصابين ، مقابل 6 % فقط في الحالات السلبية، وأبلغ 8% من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بكورونا عن فقدان حاسة التذوق أو الشم، مقارنة بـ 1٪ فقط من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وبالمثل ، فإن 4 % من الأطفال الذين يعانون من الغثيان أو القيء كانت نتيجة اختبارهم إيجابية، مقارنة بعدد قليل من الأطفال الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية.

لسوء الحظ، لاحظ الباحثون أن الأعراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال الذين جاءت نتائج اختباراتهم سلبية - السعال وسيلان الأنف والحمى أو القشعريرة - "كانت هي نفسها" بين الأطفال الذين كانت نتائج اختباراتهم إيجابية.

كان حوالي 36 % من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم (695) بدون أعراض ، مع وجود سعال خفيف وسيلان من الوردة بشكل متساوٍ بين الأطفال الذين يعانون ببساطة من الحساسية أو التهابات الجيوب الأنفية أو نزلات البرد، وتم تصنيف هذه الأعراض المحددة على أنها لا تنبئ بالعدوى الإيجابية.

حذر مؤلفو الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية ، من أن النتائج السابقة لمركز الرعاية الصحية الأولية "من المحتمل أن تكون أقل تقديرًا للانتشار الحقيقي للعدوى غير المصحوبة بأعراض كورونا ، حيث إن الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض هم أقل عرضة للاختبار من أولئك الذين يعانون من الأعراض ".

أجريت الدراسة باستخدام مسحة من أنف الأطفال والجيوب الأنفية والحلق في الفترة ما بين 13 أبريل و 30 سبتمبر، وبشكل عام ، النتائج من حوالي 2500 طفل وجدت عام 1987 إيجابية. كانت نتيجة 478 سلبية.