شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق بسيطة هتساعدك فى علاج نزلة البرد بسرعة فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشبه نزلات البرد إلى حد كبير الالتهابات الفيروسية الأخرى بما في ذلك الأنفلونزا وفيروس كورونا، لأنها تؤثر جميعها على الجهاز التنفسي العلوي وهناك بعض الطرق التي تساعد في سرعة الشفاء من نزلة البرد خلال هذه الفترة من العام التي ينتشر بها هذا المرض.

طرق علاج نزلة البرد فى المنزل

- تناول الكثير من الماء: يمكن لنزلات البرد أن تصيب المريض بالجفاف وتستنزف العناصر الغذائية المهمة التي تحتاجها لمحاربة الفيروس لذلك، من المهم التأكد من أنك تشرب الكثير من السوائل.

- تناول السوائل الدافئة: مثل المرق والشاي الخالي من الكافيين تساعد في تخفيف الأعراض، بما في ذلك التهاب الحلق وسيلان الأنف، أكثر من السوائل في درجة حرارة الغرفة.

- تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات السكرية مثل الصودا، أما العصائر فقد تحتوي على عناصر غذائية مثل فيتامين سي، الذي يمكن أن يساعد في علاج نزلات البرد، لكن السكر الزائد يمكن أن يبطل أي فوائد من خلال زيادة الجفاف.

- علاوة على ذلك، تشير الأبحاث المحدودة التي أجريت على الحيوانات إلى أن السكر الزائد قد يثبط جهاز المناعة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيف يمكن أن يؤثر ذلك على وقت الشفاء.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والفراولة والفلفل الأحمر والبروكلى والكيوى.