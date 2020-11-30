علاج جديد لسرطان البروستاتا.. تأثير فعال على أخطر أنواع المرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف باحثون دواء جديدا يمنح أملًا للرجال المصابين بسرطان البروستاتا، حيث يستهدف نقطة ضعف المرض.

ويتم إعطاء دواء "أولاباريت" بالفعل للنساء المصابات بسرطان الثدي والمبيض الناجم عن خلل جين BRCA، واكتشف الخبراء تأثيره الفعال على أخطر أنواع سرطان البروستاتا، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويعمل الدواء المعتمد من إدارة الأغذية والعقاقير للسرطان عن طريق التدخل في العملية الرئيسة، التي تسمح لبعض الخلايا السرطانية بإصلاح نفسها، وأثبت فاعليته في التجارب التي أجرتها هيئة الصحة الوطنية البريطانية.

ويشرح عالم الأورام البروفيسور هندريك توبياس أركيناو، المدير الطبي لمعهد أبحاث سارة كانون بالمملكة المتحدة قائلاً: "يستجيب البعض أفضل من هذا".

وقال: "غالبًا ما ينتشر سرطان البروستاتا في العظام، وفي عمليات المسح سترى مئات الأورام في جميع أنحاء الجسم، مثل الطلقات النارية، في الكتفين والأضلاع والحوض والعمود الفقري والساقين. وهذا يسبب ألمًا شديدًا ومخاطر حدوث كسور".

وبالنسبة للمصابين بسرطان البروستاتا في مراحله المبكرة، فإن الجراحة تشكل نسبة كبيرة في العلاج، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من المراحل المتأخرة، فإن الأدوية التي تستهدف هرمون التستوستيرون قد تكون فعالة في السيطرة على المرض لسنوات عديدة.