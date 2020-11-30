شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن فوائد البيتاكاروتين.. من تقوية جهاز المناعة لحماية الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع " Cuidate" الأسبانى، إن البيتا كاروتينات شديدة الألوان (أحمر، برتقالي، أو أصفر) موجودة بشكل طبيعي في العديد من الفواكه، والحبوب، والزيوت، والخضروات تحتوى على العديد من الفيتامينات والفوائد الصحية.

وأضاف الموقع، تعتبر البيتا كاروتينات ألوان عضوية قابلة للذوبان في الدهون من أصل نباتي تنتمي إلى مجموعة الكاروتينات، مؤكدا أنه قبل الحديث عن الفوائد الصحية لتناول الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين، من الضروري شرح العلاقة بين هذه الأصباغ وفيتامين" أ "، يُعتقد أن هناك نقصًا في فيتامين (أ) لدى السكان بشكل عام، حيث يتم تحويل بيتا كاروتين جزئيًا إلى فيتامين "أ" أو الريتينول" داخل جدار الأمعاء، وذلك بفضل نشاط إنزيم ديوكسيجيناز، يتم تنظيم هذه الآلية من خلال حالة فيتامين" أ "للفرد، إذا كان لديك ما يكفي من فيتامين" أ "، فإن تحويل بيتا كاروتين ينخفض​​، ولكن تناول كميات كبيرة من بيتا كاروتين لن يؤدي إلى فرط فيتامين" أ "، كما تشير مارتا روس بارو، الأستاذة المساعدة في قسم التغذية في جامعة كاتالونيا (UOC)

وأكد الموقع، أن أفضل مصدر للبيتا كاروتين هو الخضروات الصفراء والبرتقالية (الجزر والبطاطا الحلوة والقرع) والفواكه الصفراء أو البرتقالية "المشمش والبطيخ والباباي والمانجو والنكتارين والخوخ"، والخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ، البروكلي، اللفت، الجرجير، البقدونس، الفلفل الحلو والأعشاب البحرية "سبيرولينا، وكلوريلا ".

ما هي فوائد بيتا كاروتين للجسم؟

يمكن لهذه المركبات أن تقوم بدور مهم للغاية كمضادات الأكسدة، وتعزيز جهاز المناعة والحماية الضوئية للأنسجة مثل العين، والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي وتحسينها.

هل يمكن أن يزيد نقص بيتا كاروتين من خطر الإصابة بأي مرض؟

قررت السلطات الصحية الأوروبية والأمريكية، أن الأدلة الحالية غير كافية لوضع توصيات بشأن تناول بيتا كاروتين، يتراوح المدخول الموصى به بين 2 و6 ملليجرام من بيتا كاروتين يوميًا عند البالغين، متوسط ​​الكمية المقدرة من إجمالي بيتا كاروتين المستهلك حاليًا في إسبانيا وأوروبا أقل من المدخول الموصى به، يمكن أن يؤدي عدم كفاية تناول هذا المكون إلى عدم تلبية الاحتياجات الكافية من فيتامين "أ"، وبالتالي الإصابة بأمراض تتعلق بجهاز المناعة، وأمراض الجلد، وسوء صحة العين، وسموم الجسم.

كيفية إضافتها بسهولة إلى النظام الغذائي..

تقطيع الطعام وطهيه يحسن من توفير البيتا كاروتين، ووجود الدهون في الجهاز الهضمي ضروري لامتصاصه، يمكن إضافتها من خلال نظام غذائي متنوع وصحي يشمل الأطعمة المحددة أعلاه.

هل من الضرورى تناول مكملات بيتا كاروتين في بعض الحالات؟

من الأفضل تناوله بشكل طبيعي في شكل فواكه وخضروات، كما أن مكملات بيتا كاروتين بجرعات 20 مليجرام يوميا أو أكثر لا ينصح بها للمدخنين.

ماذا يحدث إذا تم تناول الكثير من البيتا كاروتين؟

يتم تخزين البيتا كاروتين الزائد "180 مليجرام في اليوم" في الغالب في الأنسجة الدهنية في الجسم. التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا للاستهلاك المفرط هو كاروتينو ديرما (حالة جسدية غير ضارة) التي تظهر على هيئة لون برتقالي للجلد، بسبب تحلل الكاروتين في الطبقة الخارجية من البشرة، يختفي هذا اللون مع انخفاض استهلاك بيتا كاروتين.

وقالت الصحيفة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بيتا كاروتين يمكن أن يتفاعل مع الأدوية المستخدمة لخفض الكوليسترول، لأن تناولهما معًا يمكن أن يقلل من فعالية هذه الأدوية، يمكن أن يكون تناول كميات كبيرة من فيتامين" أ " المشكل المسبق (الريتينول) على مدى شهور أو سنوات سامًا، حيث لا يحول الجسم سوى كمية فيتامين" أ "التي يحتاجها من بيتا كاروتين دون التعرض لخطر التسمم.