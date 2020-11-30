شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلب من مرضى كورونا الانتظار 6 أشهر قبل التبرع بالدم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة بكين نيوز الصينية، أن السلطات الصحية أخبرت مرضى كورونا المتعافين، أنهم يجب عليهم الانتظار 6 أشهر على الأقل قبل التبرع بالدم، على الرغم من ذكرهم عدم وجود دليل على أن الناس يمكن أن يصابوا بـكورونا من خلال عمليات نقل الدم، ووفقا للجريدة التي نقلت عن ممارس طبي في ووهان ، المدينة التي تم فيها تحديد المرض لأول مرة ، الذي قال إنه تم تحديد آثار الفيروس في بول ودماء المرضى الذين كانوا يعالجون من كورونا، كما سجل عدد أكتوبر من مجلة Blood ، وهي مجلة طبية مقرها الولايات المتحدة ، أنه تم تأكيد آثار الفيروس في دماء بعض الحالات الخطيرة.



الصين تطالب المتعافين من كورونا الانتظار 6 أشهر قبل التبرع

وقال أخصائي أمراض الدم لصحيفة بكين نيوز، إنه على الرغم من أنه نادراً ما تم العثور على المادة الوراثية من فيروس كورونا في الدم المتبرع به من قبل المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض، إلا أنه لم يكن من الممكن القضاء تمامًا على خطر العدوى.

ووفقا للتقرير، لا يزال هناك نقص في الأدلة القوية التي تشير إلى أن الفيروس التاجي الجديد " كورونا"، يمكن أن ينتقل عن طريق عمليات نقل الدم، لكننا سنوقف جميع التبرعات بالدم من المرضى الذين تماثلوا للشفاء مؤخرًا من أجل سلامة المتبرعين بالدم والمتلقين.

وجاء بالإرشادات الجديدة ، التي أصدرتها لجنة الصحة الوطنية بالصين وفقا لتقرير جريدة " SCMP"، إن الشخص الذي حصل على لقاح كورونا أو لقاح الأنفلونزا يجب أن ينتظر 28 يومًا قبل التبرع بالدم.

ووجد الباحثون أن الأجسام المضادة الموجودة في بلازما الدم للمرضى المتعافين يمكن أن تقلل بشكل كبير من معدلات الوفيات لمرضى كورونا، المصابين بأمراض خطيرة.

لكن الصحيفة ذكرت أن مراكز التبرع بالدم توقفت منذ فترة طويلة عن جمع البلازما لهذا السبب بسبب قلة الحالات في الصين الآن.