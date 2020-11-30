شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب تغيير الكمامة القماش لتقوم بدورها فى الوقاية من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتداء الكمامة من أفضل الطرق التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا، وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن الأقنعة الجراحية القماشية فعالة جدًا في تقليل مخاطر الانتقال بنسبة تصل إلى 70٪، وكذلك الأقنعة الجراحية جيدة بما يكفي لحماية أي جزيئات فيروسية معدية من الوصول إليك عندما تكون في مكان عام، ولكن، ما هو الوقت المناسب لتغيير قناعك حتى يؤدي دوره في الوقاية من كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا للإرشادات الطبية الأكثر شيوعًا، فإن استخدام القناع القماش المجهز بثلاث طبقات والذي يحتوي على مادة قابلة للتنفس هو أفضل أشكال الحماية في الوقت الحالي نظرًا لأنه يمكن غسلها وإعادة استخدامها للاستخدام المستقبلي، فإنها توفر أيضًا عملية شراء اقتصادية ولكن، نظرًا لأن معظم الأقمشة تميل إلى التآكل بسبب الغسيل والارتداء قد يؤدي القيام بذلك أيضًا إلى تدهور جودة القناع وجعله أقل فائدة ضد كورونا.

كيفية تخزين الكمامات وتنظيفها بالطريقة الصحيحة

نظرًا لأن ارتداء الأقنعة هو عادة إلزامية أثناء الوباء الذي نواجهه الآن، فمن المهم العناية بالكمامة وتخزينها بالطريقة الصحيحة.

تميل الأقنعة إلى أن تكون أقل فاعلية عندما تتدهور جودة القماش المخصص لتغطية الفم والأنف بمرور الوقت قد يؤثر الغسيل القاسي والمواد الكيميائية أيضًا على استخدامها.

إذا لم تقم بتخزينها بالطريقة الصحيحة، خاصة الأقنعة التي تحتوي على مشبك أنف متصل بها ، يمكن أيضًا أن تترك مجالًا للفجوات الفضفاضة للفيروسات لتزحف في المرة القادمة لارتدائها ومن ثم، يجب ممارسة النظافة المناسبة للقناع و العناية به، فهذا لا يقل أهمية عن ارتدائها في المقام الأول.

يجب نقع الملابس القابلة لإعادة الاستخدام في الماء الساخن ومحلول التعقيم وتركها تجف في الهواء في الوقت نفسه، يجب أن تكون حريصًا جدًا على التخلص منها بعد عدد معين من الغسلات.





ما هو أفضل وقت لتتخلص من الكمامة القديمة؟

بصرف النظر عن المؤشرات المذكورة أعلاه، يمكن أن تساعدك المؤشرات التالية أيضًا في معرفة ما إذا كان الوقت قد حان للحصول على قناع جديد.

- إذا كان عليك الاستمرار في لمس قناعك وإعادة ضبطه لتغطية الأنف بالكامل يجب ألا يترك القناع المجهز بإحكام أي فجوات أو يتطلب القليل من التعديل.

- تحقق من الحلقات المرنة على قناعك إذا ارتخي الرباط أو سقط بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة أخرى على أن القناع لا يناسبك بعد الآن يمكن أن يكون أيضًا علامة على أن النسيج قد بدأ في التدهور.

- إذا كان القماش يبدو مساميًا أو خفيفًا ورقيقًا بعد الغسيل المتكرر.

- إذا لاحظت أي نوع من الثقوب أو التمزق على قناعك هذا أحد أكثر الأخطاء إثارة للقلق والذي قد يكون ضارًا لك قم بتبديل قناعك على الفور.

الأهم من ذلك كله ، إذا كنت تريد أن تكون آمنًا وتشك فيما إذا كان القناع يجعلك تشعر بعدم الارتياح بأي شكل من الأشكال، فقم بتبديله بقناع آخر جديد.