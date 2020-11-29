انقذ جسمك من السموم خلال 7 أيام فقط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 11:18 مساءً - يسعى العديد من الأشخاص للتخلص من سموم الجسم عبر الحميات الغذائية القاسية والتي غالبا لا يستطيع الشخص الاستمرارية بها بسبب الجوع وهذا تماما ما يتنافى مع أي نظام غذائي حديث، لذا سنستعرض لكم في هذا المقال طريقة تخلصكم من سموم الجسم في أيام قليلة لا تتعدى الأسبوع.

وتعتبر إزالة السموم من الجسم أمراً ضرورياً للغاية للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام وصحة الجهاز الهضمي بشكل خاص.

فيما يلي خطة مكونة من سبع خطوات للتخلص من السموم التي يمكن أن تتراكم في الجسم، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

اليوم الأول

ابدأ يومك بشرب كوب من الماء الدافئ مع عصر نصف ليمونة فيه. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل. بعد ذلك يمكنك المشي أو الهرولة أو ممارسة نوع من التمارين لمدة 30 دقيقة.

على وجبة الإفطار يمكنك مزج بعض الجزر والسبانخ والكزبرة والنعناع، مع بعض عصير الليمون والملح الأسود والفلفل لإضفاء نكهة مميزة، وقم بخلط المكونات جيداً لتحصل على مشروب إفطار صحي.

على وجبة الغداء، يمكنك تناول الخضروات المطبوخة على البخار. تشمل هذه الخضروات السبانخ والفطر والجزر والملفوف والفليفلة. يمكنك أيضاً مزجها مع بعض البصل والثوم.

أما على وجبة العشاء يمكنك إعداد أي حساء خضار. تجنب إضافة الكريمة الزائدة أو دقيق الذرة إلى الحساء.

اليوم الثاني

ابدأ يومك بشرب شاي عشبي من اختيارك، متبوعًا بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة. على وجبة الإفطار، تناول وعاء من الزبادي وضع عليه بعض الفواكه وبذور الشيا والجوز. يمكن أيضًا رش ملعقة صغيرة من العسل لإضافة مذاق حلو للوجبة.

أما على وجبة الغداء، اصنع وعاء كينوا، مع بعض الخضار الموسمية من اختيارك. الكينوا مليئة بالألياف وستبقيك ممتلئًا لفترة طويلة.

على وجبة العشاء، اختر إما حساء الخضار أو البصل المقلي والفليفلة والثوم والقرنبيط في مكعب من الزبدة.

اليوم الثالث

ابدأ يومك بشرب كوب من ماء الليمون الدافئ، متبوعًا بالمشي أو الركض أو القفز. على الإفطار، اصنع عصيرًا عن طريق مزج الجزر والبرتقال والشمندر معًا. يمكنك أيضًا تناول وعاء صغير من الشوفان إذا شعرت بالجوع بعد تناول العصير.

على وجبة الغداء، يمكنك الحصول على وعاء مليء من السلطة. وينصح بعدم تناول الأرز. أما وجبة الغداء، يمكنك تناول سوتيه البابايا النيئة والجزر وبعض الخس. اخلطها معاً وأضف عصير الليمون واستمتع بسلطة خضار صحية.

اليوم الرابع

اتبع نفس روتين شرب ماء الليمون أو شاي الأعشاب في الصباح ثم ممارسة الرياضة.

في وجبة الإفطار، اصنع عصير موز عن طريق مزج الموز مع حليب جوز الهند أو اللبن. في الغداء يمكنك بسهولة تناول وعاء من اللبن الرائب. في العشاء، اصنع وجبة خفيفة من البذور مع بعض الخضار.

اليوم الخامس

بالنسبة لليوم الخامس، اتبع نفس النظام الغذائي الذي تناولته بالضبط في اليوم الثالث. إذا شعرت بآلام الجوع تبدأ في منتصف النهار أو المساء، فمن الجيد تناول بعض الوجبات الخفيفة. تأكد من تناول وجبات خفيفة صحية فقط لأنها ستساعد في التخلص من السموم. استخدم ألواح الطاقة والفواكه الجافة المحمصة.

اليوم السادس

بالنسبة لليوم السادس، اتبع خطة النظام الغذائي المقدمة لليوم الثاني. تذكر بأن التخلص من السموم لا يعني تجويع نفسك. تحتاج إلى الاستمرار في تناول الطعام على فترات منتظمة، وإلا فإن عملية الأيض ستصبح بطيئة. أفضل طريقة للتخلص من آلام الجوع هي تناول أنواع مختلفة من السوائل. تساعد عصائر الفاكهة والحساء واليخنات وحتى ماء جوز الهند في إزالة السموم من الجسم والحفاظ على نشاط التمثيل الغذائي.

اليوم السابع

أخيرًا، بالنسبة لليوم السابع، اتبع الخطة التي قمت بها في اليوم الأول. هذا هو اليوم الأخير للتخلص من السموم، لذا تأكد من اتباعها بدقة حتى الوجبة الأخيرة. لا يعني إنهاء التخلص من السموم أنه يمكنك البدء في تناول الأطعمة المقلية والسكرية من اليوم التالي. يمكنك اللجوء إلى نظامك الغذائي المعتاد، ولكن تأكد من استمرار تناول مشروب الصباح الباكر جنبًا إلى جنب مع بعض التمارين البدنية.