13 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران.. وارتفاع الوفيات لـ47874

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، تسجيل 12950 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 389 وفاة.
وبهذه الأرقام التي أعلنتها المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في التلفزيون الرسمي، يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في إيران إلى 948 ألفا و749 إصابة، وعدد الوفيات إلى 47874.
كانت الحكومة أعلنت، السبت، إغلاق معظم المكاتب الحكومية غير الأساسية في محاولة لوقف انتشار الفيروس في البلد الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.
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