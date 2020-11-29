لليوم السابع على التوالي.. ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا بالبلاد سجلت ارتفاعا قياسيا لليوم السابع على التوالي.
وتوفي 185 شخصا في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وانخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بما فيها الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، بشكل طفيف إلى 29281، بحسب "رويترز".
وكانت تركيا لا تسجل سوى الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض، لكنها بدأت منذ يوم الأربعاء تسجيل جميع الحالات.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ بدء الجائحة في تركيا في شهر مارس/ آذار 13558 حالة.
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