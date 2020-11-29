لقاح كورونا.. طائرات أمريكية تبدأ نقل آلاف الجرعات من "فايزر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام أمريكية أن طائرات "يونايتد إيرلاينز" بدأت نقل آلاف الجرعات من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وتجميعه في مراكز محددة.

يأتي ذلك بهدف تسريع عملية التوزيع لاحقاً، بعد أن أكدت شركة بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية سابقاً أن اللقاح قد يطرح في ديسمبر/ كانون الأول.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة قولها إن تلك الرحلات الأولية هذه انطلقت ضمن سلسلة توريد عالمية واسعة يتم التخطيط لها، لمواجهة أي صعوبات أو تحديات قد تعترض إيصال اللقاح، الذي يتطلب ظروف تخزين محددة.

وحددت خطة التوزيع مواقع تخزين مبردة في مراكز التجميع النهائي بعدة مناطق مثل ميشيجان في الولايات المتحدة، وبورس ببلجيكا، بالإضافة إلى كارلسروه في ألمانيا، وغيرها.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان أنها تعمل مع شركات الطيران لنقل اللقاحات بأمان، بينما كشفت الصحيفة أن شركة يونايتد حصلت على إذن بحمل كميات من الثلج الجاف أكبر من المسموح بها عادة خلال الرحلات الجوية، للحفاظ على درجات الحرارة المنخفضة جدا التي تتطلبها ظروف حفظ اللقاح ونقله (70 درجة تحت الصفر).

يذكر أن ظروف تخزين ونقل لقاح فايزر تتطلب درجة حرارة استثنائية لا تطلبها اللقاحات عادة.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، تحدث في لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي عن عقبة مهمة جدا تعترض طريق نقل لقاح فايزر/بيونتيك من مكان تصنيعه إلى الأفراد الذين سيحصلون عليه، لافتا إلى أنه يجب أن يظل محفوظاً في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ولا يمكن وضعه في درجة حرارة أعلى، أكثر من 4 مرات خلال رحلة نقله.

