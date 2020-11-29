ما هي حقيقة عودة مريض بكورونا للحياة بعد إعلان وفاته في مصر؟

الأحد 29 نوفمبر 2020

نفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور فيصل محمود جاد، صحة الخبر الذي نشر على بعض المواقع بأن واقعة إعلان وفاة مريض بفيروس كورونا بعد تأكيد أحد الأطباء بأنه توفى وتم غسلة وتكفينه وعاد للحياة مرة أخرى بمستشفى خاص في مدينة شبين الكوم، التابعة لمحافظة المنوفية، بتدهور حالة مريض. بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.



قال وكيل وزارة الصحة، إن المريض عنده التهاب رئوي حاد وحالته متأخرة وتم نقله من أحد المستشفيات الخاصة إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف مركز شبين الكوم بموافقة منه شخصياً.

وأضاف لم يتم إعلان وفاته ولم يغسل ولم يكفين، ولا بدأت إجراءات نقل جثمانه، ولم تستدعى المستشفى، سيارة الإسعاف لهذا الغرض، لتُقلَّهُ إلى مسقط رأسه للصلاة عليه ودفنه.

وناشد وكيل وزارة الصحة من المواقع أن تتحرى الدقة في نقل الأخبار.