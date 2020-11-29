كورونا في إسبانيا.. احتجاجات على "زيادة المعاناة" في التصدي للوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتج أطباء وممرضون في العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد، على تخفيضات قالوا إنها تزيد معاناتهم في التصدي لوباء كوفيد-19.

احتج أطباء وممرضون في العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد، على تخفيضات قالوا إنها تزيد معاناتهم في التصدي لوباء كوفيد-19.

وسار نحو 4 آلاف محتج في مدريد، المنطقة الأشد تضررا بفيروس كورونا وهم يغنون ويقرعون الطبول مطالبين بزيادة عدد الممرضين.





وقالت لوثيا تيلفيث (65 عاما)، وهي عاملة معاونة في القطاع الطبي "إنهم يعزلون (قطاع الصحة). هو عمل تجاري في الهيئات الخاصة. وفي الهيئات الحكومية يأتي الجميع. إذا لم يكن لديك المال، فلن تحصل عليها (الخدمة الطبية)".

وتنفي حكومة مدريد الإقليمية المحافظة تقليص الخدمات الطبية.

وتظهر صور فوتوغرافية نشرتها وسائل إعلام إسبانية، الأحد، مدنا مكتظة بالمتسوقين استعدادا لعيد الميلاد، الأمر الذي أثار مخاوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وعلق أنطونيو أخينو على صورة لحشود في مدريد وكتب على تويتر ساخرا "نحن على دراية كاملة بكوفيد في مدريد".

وحث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الإسبان على تجنب التجمعات العائلية الكبيرة في عيد الميلاد لتفادي زيادة عدد حالات كوفيد-19.

وقال أمام اجتماع لأنصار حزبه السبت: "الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة. يتوقع الخبراء أن نشهد مرحلة حرجة من الوباء تتزامن مع أول عمليات تطعيم جماعية".

وتبحث الحكومة اليسارية الإسبانية اقتصار عدد التجمعات في عيد الميلاد على 6 أشخاص.



