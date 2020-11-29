شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لمرضى الانسداد الرئوى للحفاظ على صحتك والوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الانسداد الرئوى المزمن من مشاكل الرئة الخطيرة وتجعل أصحابها أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS، مرض الانسداد الرئوى هو مجموعة من أمراض الرئة التى تمنع تدفق الهواء وتجعل التنفس صعبًا.وهناك بعض النصائح لإدارة مرض الانسداد الرئوى المزمن والحفاظ على صحة الرئتين فى ظل انتشار الجائحة.

خطوات لكى يظل مرضى الانسداد الرئوى المزمن آمنين أثناء جائحة فيروس كورونا:

يجب على الأفراد المصابين بمرض الانسداد الرئوى المزمن اتخاذ تدابير صارمة واحتياطات السلامة لتجنب التعرض للفيروس.

- ابق فى المنزل قدر الإمكان لتجنب التعرض المحتمل للفيروس.

- فى حالة خروجك، حافظ على مسافة اجتماعية لا تقل عن ستة أقدام عن الآخرين، وارتدِ قناعًا يغطى وجهك وفمك وشجع الآخرين من حولك على فعل الشيء نفسه.

- اغسل يديك بشكل متكرر وطهر الأسطح التى يتم لمسها بشكل متكرر على فترات منتظمة.

- كن حذرًا بشأن إمدادات الأدوية الخاصة بك وتأكد من عدم تخطى جرعات الأدوية الخاصة بك. اكتشف طريقة لشراء الأدوية عبر الإنترنت واحتفظ بمخزون من الأدوية فى المنزل.

- اتخذ احتياطات السلامة المناسبة، وحجز موعد مسبق وقم بزيارة عيادة الطبيب أو المستشفى حيث تبنت هذه أيضًا إجراءات أمان جديدة للزيارات الشخصية.

- قد يكون استخدام البخاخات فى المنزل مفيدًا فى هذه الحالة يجب على المرضى استشارة أطبائهم قبل اختيار علاج البخاخات، ويجب أن يكونوا على دراية جيدة بالاستخدام السليم لجهاز البخاخات وصيانته عند استخدام وأحدة، تأكد من تنظيف يديك قبل الاستخدام وبعده استخدم البخاخات فى منطقة تقلل من التعرض المحتمل للقطرات المتطايرة لأفراد الأسرة الآخرين أيضًا ، قم بتنظيف وتعقيم جهاز الاستنشاق جيدًا.

- يجب أن يأخذ مرضى الانسداد الرئوى المزمن لقاح الأنفلونزا السنوى والذى يُعطى عادةً قبل الشتاء وتلقى التطعيم ضد المكورات الرئوية أيضًا وفقًا لنصيحة طبيب الرئة المعالج.