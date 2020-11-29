كورونا يهدد بريطانيا بموجة ثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الأحد، إن بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف راب في حديث لمحطة (بي.بي.سي) عند سؤاله عن احتمال عودة ظهور "موجة ثالثة" من الحالات في يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط 2021: "ثمة خطر من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح، ونتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة".

وأوضح أن حكومته تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

