كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:41 مساءً - انتشر في الماضي تشجيع بعض السيدات أصحاب فترة النفاس، على ممارسة التعافي سريعاً والابتعاد عن الراحة التامة، وهذا سمي في بعض البلدان فترة الكذب وهي فترة النفاس، لا تزال بعض البلدان والثقافات تحترم فترة «الكذب»، والتي تحدث حتى الأسابيع الثلاثة إلى الستة الأولى بعد الولادة. إنه تقريباً مقدار الوقت الذي تحتاجه أجسامنا للشفاء من الناحية الفسيولوجية، والوقت الذي نحدد فيه موعداً لفحص ما بعد الولادة، والوقت الذي نبدأ فيه عموماً في الدخول في إيقاع الأبوة والأمومة ،الأشخاص الذين يلدون في أميركا يستعيدون بشكل متزايد هذا الزمان والمكان. يسميها البعض الفصل الرابع. ويسعى آخرون من الآباء لدعم للأشخاص المكرسين لرعاية من هم في مرحلة ما بعد الولادة.

10 طرق للاستعداد لفترة النفاس

تسمية

التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء التوليد، لتحدثنا عن فترة النفاس، سواء كان ذلك «الاستلقاء»، أو الفصل الرابع أو القرية، فإن فترة ما بعد الولادة هذه أمر بالغ الأهمية لرفاهيتنا. خلال الأسابيع الانتقالية من الولادة إلى الأبوة، نمر بتعديلات نفسية وجسدية وعاطفية لا تصدق. نحن بحاجة إلى التحضير لمرحلة ما بعد الولادة بنفس الرعاية والتفاني الذي نقوم به في حالات الحمل والولادة.

1. فترة الاستلقاء للشفاء بعد الولادة

تسميةللاستعداد لفترة النفاس

من الصعب التنبؤ بما ستشعرين به أو كيف ستلدين. بغض النظر، يتطلب إخراج الطفل من جسمك طاقة جسدية وعاطفية كبيرة. حتى إذا كنت لا تعتقدين أنك ستحتاجين إلى خطة شهرية «مستلقية» لذلك على أي حال، سيكون هناك ضغط أقل عليك لفعل أي شيء بخلاف إطعام الطفل والتعافي. وهذا يعني طلب المساعدة وتفويض العمل المنزلي، مثل الطهي والتنظيف، للعائلة والأصدقاء قبل ولادة الطفل. وأنا أعلم أن هذا أسهل من القيام به!

قبل الولادة، حاولي وضع حدود مع الأصدقاء والعائلة. أعلم أن هذا قد يكون صعباً. قد تؤذي المشاعر على طول الطريق. أعلم أنني فعلت. شخصياً، لقد وجدت أنه من الأسهل أن يكون لديك حدود أكثر صرامة أولاً ثم تخفيفها، بينما نتعامل مع الموقف، مقابل إنشاء حدود أثناء التنقل.

أتذكر زيارتي لامرأة أنجبت للتو، وكان لديها قائمة على باب منزلها خارج منزلها للزوار. طلبت فيها بلطف من الزائرين غسل أيديهم عند الدخول، للحد من وقت الزيارة، أي الساعات كانت أفضل لها ولأسرتها الجديدة، وللمساعدة في أحد الأشياء العديدة: وضع الأطباق بعيداً، وتسخين الطعام، أعتقد أن هذه كانت طريقة ذكية لتذكير الزائرين باحتياجات الوالدين، ووضع قيود على إقامتهم، وطلب المساعدة مباشرة.

2. قائمة بالمساعدة المهنية الطبية

النفاس

احتفظي بقائمة المهنيين الطبيين في مكان واحد؛ حتى لا تضيع طاقتك في محاولة البحث عن شخص ما في جوجل. صدقيني، أبسط مهمة تصبح مستحيلة عندما يبكي هذا الطفل من أجل الطعام! في قائمتك، قد ترغبين في طبيب أطفال لطفلك، أو طبيب نساء وتوليد، أو استشاري رضاعة محلي، أو صيدليتك، أو مركز مخاطر الرضع (إذا كنت تتناولين دواء)، أو أي مجموعات دعم ذات صلة، أو طبيب أطفال، و- أو متخصصين في أي حالة طبية عندك.

3. تحضير الطعام جزءاً من خطة رعاية ما بعد الولادة

فترة الاستعداد للنفاس

إذا كنت تعانين من نقص في مساحة الفريزر أو ببساطة لا ترغبين في تحضير كل هذه الوجبات بنفسك، ففكري في بعض ما يلي:

اطلبي من صديق إعداد إفطار طعام

اطلبي من عدد قليل من الأصدقاء أو أفراد الأسرة ترتيب وجباتهم المعدة مسبقاً أو المجمدة على مدار الأسابيع والأشهر. ضعي تقويماً وجدولته، إذا لزم الأمر.

اذهبي إلى مطعم محلي (غير مكلف، ولكن ليس للوجبات السريعة)، واطلبي المقبلات حسب الطلب. ضعيها في حاويات وقومي بتجميدها - تخزينها. (هذا ما فعلناه).

لا تنسي الوجبات الخفيفة ذات الحجم الصغير.

استهدفي الطعام الذي يمكنك تناوله بيد واحدة. ثقي فيّ. سوف يمر بعض الوقت قبل أن تكون كلتا يديك خاليتين من الأ

تحضير «مجموعة» مع بعض المواد الغذائية الأساسية للشفاء بعد الولادة

اعتماداً على كيفية الولادة، قد تحتاجين إلى أشياء مختلفة. بغض النظر عن كيفية دخول هذا الطفل إلى هذا العالم، سوف تنزفين وتحتاجين إلى وسادات فائقة الامتصاص، لذلك يساعد عصير البرقوق أو ملينات البراز. هذه ليست سوى عدد قليل من العناصر العديدة لرعايتك بعد الولادة في المنزل. انقري أدناه للحصول على قائمة أكثر شمولاً في «مجموعة» ما بعد الولادة. نصيحة احترافية: عيّني صديقاً لأحد أفراد العائلة لإعداد مجموعة أدواتك فور التسليم.

4.ابحثي عن معالج فيزيائي للحوض قبل الولادة وبعدها

معالج لآثار الولادة

في الثلث الثالث من الحمل، بلغ الانزعاج الجسدي من الحمل ذروته. هذه المفاصل المتورمة والعضلات المؤلمة وآلام الظهر لن تختفي بالضرورة من تلقاء نفسها بعد الولادة، لدينا هرمونات ما بعد الولادة التي تحافظ على أجسامنا في حالة حمل مماثلة حيث يمكن أن تشعر المفاصل بالارتخاء وتشعر بشرتنا بالاختلاف، خاصة «في الأسفل».

يمكن أن يساعدك المعالج الفيزيائي للحوض على التنقل في هذا الانتقال الجسدي من الثلث الثالث إلى الرابع من الحمل. إنهم على دراية بكيفية تأثير الهرمونات على حركة وقوة أعضاء وأنسجة الحوض. ثقافياً، ليس لدينا تقليد قوي بعد الولادة للشفاء الجسدي. إذا كان هناك أي شيء، تشعر النساء بالضغط من أجل «استعادة نشاطهن»، وقد يبدأن النشاط البدني في وقت قريب جداً بعد الولادة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراض ما بعد الولادة مثل تسرب المثانة.

سواء أكنت تلدين عن طريق المهبل أو عن طريق قسم C، فإن هذا الطفل يضغط على قاع حوضنا ويطيل عضلاتنا الأساسية. يمكن لطبيب الحوض تقييم وظيفة ومواءمة جسمك في أكثر حالاته روعة: الحمل وما بعد الولادة

6. طرق لإعادة الاتصال بجسدك بلطف

الشهر الأول بعد الولادة

في ذلك الشهر الأول بعد الولادة، شعرت بإصابة شديدة لدرجة أنه لا يمكنني القيام بأي شيء جسدي. لكن هذا لا يعني أنني يجب أن أفعل شيئاً على الإطلاق. بعد مخاض طويل وساعات من الدفع وإصابات الولادة، شعرت بالانفصال عن نفسي،شعرت بالكسر وكانت هناك أجزاء معينة من جسدي لا أريد أن ألمسها. هذا ليس هو الحال مع الجميع، لكنني أعلم أنني في شركة جيدة عندما يتعلق الأمر بالصعوبات المتعلقة بجسم ما بعد الولادة.

تذكري ذلك التدليك قبل الولادة؟ اطلبي من معالج التدليك أن يأتي إلى منزلك، إذا كنت تستطيعين ذلك. يمكن أن يكون إعادة الاتصال أيضاً وقتاً يقضيه في الطبيعة أو القيام بتمارين تنفس البطن.

هناك أيضاً برامج عبر الإنترنت تساعد النساء بعد الولادة على إعادة الاتصال بأرضيات الحوض وتيسيرهن في تمارين تعتمد على القوة. لديهم مجتمع يضم أكثر من 50000 امرأة وأطنان من الموارد لمساعدة الأمهات على التنقل في تغييرات ما بعد الولادة في أجسادهن.

7. الاستعانة بطبيبة مساعدة بعد الولادة أو ممرضة ليلية

النفاس

يمكن أن تكون العائلة والأصدقاء مساعدين رائعين، لكن هذا ليس دائماً خياراً للأمهات الجدد، خاصة أولئك اللاتي يعشن بعيداً عن أحبائهن. لا تذهبي وحدك. يجدر فحص ميزانيتك لتشمل ممرضة ما بعد الولادة أو ممرضة ليلية. في تلك اللحظات المتوترة والصعبة التي تتنقل فيها بين الأمومة الجديدة، قد يكون من المفيد أن يكون لديك اختصاصية بجانبك.

8. خذي وقتك في التعافي

فترة التعافى

هذا يبدو غريباً، أليس كذلك؟ بالطبع سوف تتعافين في وقتك الخاص. تدور هذه النصيحة حول التحقق من توقعاتنا حول التعافي والتقدم بعد الولادة. لدينا فحص لمدة ستة أسابيع حيث تحصل العديد من النساء على «الضوء الأخضر»؛ لممارسة الجنس والتمارين الرياضية. ستة أسابيع مجرد تقدير. اعتماداً على OBGYN الخاص بك، قد يتم فحصك فقط بحثاً عن العدوى وما إذا كان رحمك قد تقلص مرة أخرى إلى الحجم. امنحي نفسك المساحة والنعمة لأوقات الصعود والهبوط التي ستشعرين بها تجاه جسدك بعد الولادة لأشهر قادمة.

أعلم أنني شعرت بالضيق بعد الحصول على هذا «الضوء الأخضر». كان الجنس والتمارين الرياضية آخر الأشياء التي شعرت برغبة في القيام بها. ما زال جسدي يؤلمني وشعرت بأن هناك شيئاً ما خطأ معي؛ لأنني لم أتعافَ بسرعة كافية. عانيت من مشاكل كبيرة مثل سلس البول وندبات غريبة، وطلبت المساعدة التي أحتاجها. استغرق الأمر مني بعض الوقت لتخفيف توقعاتي الخاصة حول السرعة التي يجب أن أشعر بها «طبيعية».

حتى الكلية الأميركية لأمراض النساء والتوليد (ACOG) أعادت مؤخراً تقييم متابعة ما بعد الولادة لمدة ستة أسابيع لصالح رعاية أكثر تخصيصاً. تحققي من إرشادات ACOG التي تتضمن الآن الفحوصات السابقة والمتابعة المستمرة حسب الحاجة.

9. اقرأي كتباً حول رعاية ما بعد الولادة

تسمية

أتمنى أن أقول إنه لا يوجد نقص في الكتب أو المواد المتعلقة برعاية ما بعد الولادة، ولكنّ هناك نقصاً! على عكس الكتب المتعلقة بالحمل أو الأبوة والأمومة، هناك نقص في المعلومات حول رعاية ما بعد الولادة. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الكتب والبودكاست. أنا ممتنة لوجودها. وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

الفصل الرابع من كيمبرلي جونسون: دليل ما بعد الولادة لشفاء جسمك وموازنة عواطفك واستعادة حيويتك.

أول أربعين يوماً لهنغ أو: الفن الأساسي لتغذية الأم الجديدة.

كاتي والاس إحياء حياتك الجنسية بعد الولادة: دليلك لممارسة الجنس الخالي من الألم والمتعة بعد الطفل (هذا الكتاب يدور حول أكثر بكثير من الجنس بعد الولادة. إنه دليل رائع لفهم أجسادنا بعد الولادة، كتبه أحد الرواد في الحوض. علاج بدني.)

أطول مدة بودكاست (اطلعي على المذيعة، هيلاري فرانك، الحلقات السابقة حول قصة ولادتها، والشفاء من صدمة الولادة، وقصص فريدة أخرى حول تكوين أسرة.)



10. اتركي المقربين يقومون بالمساعدة

تسمية

لا أعرف السبب، لكن هذا صعب بالنسبة للكثير منا، خاصة عندما نشعر بالضعف ونحتاج إلى المساعدة أكثر من غيرها.

هناك طرق عديدة للقيام بذلك. المفتاح هو التفكير حقاً فيما قد نريده ونحتاجه خلال تلك الأسابيع القليلة. خصصي بعض الوقت للتخطيط والبحث عن الموارد المتاحة لك، سواء كانوا من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الخدمات في المجتمع. الناس يريدون المساعدة. أعطيهم التوجيه.

إذا كنا محظوظين بما فيه الكفاية، فقد نكون بالفعل جزءاً من مجموعة أو مجتمع يتمتع بتقاليد ودعم قوي بعد الولادة، ومع ذلك، يمكن أن يساعد في تقييم «قريتنا» بعد الولادة ودعوة هؤلاء الأعضاء إلى العمل.