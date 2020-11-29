دراسة طبية: الطهو على «الحطب» يُعرضك لاضطرابات صحية خطيرة

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن طهو الطعام باستخدام الحطب على الطريقة التقليدية، من شأنه أن يعرض صحة الإنسان لاضطرابات صحية خطيرة، وهو ما يفند الاعتقاد السائد بأن “الموقد القديم” أفضل من اللجوء إلى الغاز أو الكهرباء.
وتتراوح مخاطر الطهو باستخدام الحطب بين أضرار يتعرض لها الطهاة أنفسهم ومن يجاورهم أثناء الطبخ، وأخرى تصيب كوكب الأرض بشكل عام، بحسب “سكاي نيوز”.
وعرضت الدراسة صورا ملتقطة بتقنية “التصوير المقطعي المحوسب”، تفيد أن من يحضرون طعامهم على موقد من الحطب يصبحون أكثر عرضة لأن يصابوا باضطرابات في الرئة، وتم استعراض النتائج في اللقاء السنوي الذي تقيمه جمعية علم الأشعة بأميركا الشمالية، التي تعرف اختصارا بـ”RSNA”.
ويلجأ ما يقارب 3 مليارات شخص في العالم إلى الطبخ على نيران الحطب أو الحشائش اليابسة أو الفحم، وينبه الخبراء إلى أن الطهي بهذه الطريقة يودي بحياة 4 ملايين شخص كل سنة، من جراء الانبعاثات التي تصدر عن هذه المواقد.
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