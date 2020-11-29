4 أنواع من الحساء تفتت دهون الجسم

الحساء عبارة عن وجبة واحدة سهلة التحضير، كما انها حصة اساسية عند اتباع حمية، لانها عادة وجبة سعراتها الحرارية محدودة. هناك مكونات يمكن اضافتها للشوربة لتعزيز الايض، يمكنكِ إضافة هذه المكونات للمساعدة في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

1- البروكلي

يحتوي البروكلي على مادة طبيعية تساعد على إعادة توازن التمثيل الغذائي. إنها أيضًا خضروات معروفة بأنها تساعد على خفض مستويات الدهون في الدم وتقلل من خطر العديد من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر. يحتوي البروكلي ، بالإضافة إلى الخضروات الصليبية الأخرى مثل الكرنب واللفت والقرنبيط ، على نسبة عالية من الماء والألياف - وهو مزيج يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون.

2- الثوم

الثوم عنصر أساسي للطبخ لا يعزز نكهة الطعام فحسب ، بل يساعد على توازن السكر في الدم ويسرع عملية الأيض. أظهرت الدراسات أن تناول الثوم يمكن أن يزيد من حرق السعرات الحرارية المختزنة داخل الجسم ما يحد من تراكم الدهون.

3- السبانخ

السبانخ، والخضروات الورقية الداكنة الأخرى، تساعد على زيادة التمثيل الغذائي بسبب احتوائها الذي يساعد على نقل الأكسجين عبر خلايا الدم ، وهو أمر ضروري لتعزيز عملية الأيض. السبانخ غنية بالألياف أيضًا ، مما يساعدك على الشعور بالشبع. ابحثي عن وصفات حساء السبانخ.



4- طماطم



الطماطم (البندورة) عنصر أساسي في كثير من وصفات الحساء بسبب نكتها الطيبة، كما أنها واحدة من أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات. تحتوي الطماطم على اللبتين - هرمون يلعب دورًا مهمًا في السيطرة على الشهية والتمثيل الغذائي وفقدان الوزن. الطماطم أيضاً طعام غني بالألياف والماء لذا تساعد على تسريع عملية الأيض.

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