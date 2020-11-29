شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تمنح 2.7 مليون شخص فيتامين "د" مجانا لحمايتهم من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة" The Sun" البريطانية أن مكملات فيتامينات د " D" سيتم تقديمها مجانًا إلى 2.7 مليون شخص ضعيف في جميع أنحاء إنجلترا، لحمايتهم من فيروس كورونا، وقالت الحكومة اليوم، إن دور الرعاية في إنجلترا ستتلقى تلقائيًا الإمدادات التكميلية لسكانها كجزء من الخطط، كما سيتم وضع الأشخاص الموجودين في القائمة المعرضة للخطر لتقديم المكملات في منازلهم، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في يناير، وستوفر 4 أشهر من فيتامين (د) للفئات المعرضة للخطر.

وقالت الصحيفة: يجب أن يكون معظم الناس قادرين على الحصول على فيتامين" د "، بشكل منتظم من ضوء الشمس الطبيعي بين مارس وسبتمبر، لكن غالبًا لا يمكن الحصول على ما يكفي من الفيتامين خلال الأشهر المظلمة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك، "بسبب التضحيات الهائلة التي قدمها البريطانيون للسيطرة على الفيروس، أمضى الكثير منا وقتًا أطول في الداخل هذا العام ويمكن أن يعاني من نقص فيتامين "د"، موضحة أن الحكومة تتخذ إجراءات لضمان حصول الأفراد الضعفاء على إمدادات مجانية تكفيهم خلال أشهر الشتاء المظلمة، مشيرة إلى أن هذا سوف يدعم صحتهم العامة، ويحافظ على صحة عظامهم وعضلاتهم ويقلل بشكل حاسم الضغط على هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، البحث مستمر لمعرفة العلاقة بين فيتامين "د "، وحماية من فيروس كورونا.

وتشير دراسة حديثة أيضًا إلى أن تناول مكملات فيتامين "د" قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 38 %.