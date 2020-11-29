شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحصل على 2 مليون جرعة من لقاح موردرنا المضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، إنها حصلت على مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا المرشح لشركة مودرنا Moderna، لتكون متاحة في أوروبا في الربيع، بالإضافة إلى 5 ملايين جرعة حصلت عليها من الشركة الأمريكية قبل أسبوعين، وذلك وفقا لما ذكرته رويترز، وجاء الاتفاق الجديد بعد يوم من تعيين رئيس الوزراء بوريس جونسون، نظيم الزهاوي، وزير الأعمال، ليكون مسؤولا عن تطوير وتوزيع لقاحات فيروس كورونا.

وقال موقع الوكالة: تمتلك بريطانيا الآن جرعات كافية من لقاح مودرنا المرشح لحوالي 3.5 مليون شخص، بشكل عام، لديها كمية تصل لــ 357 مليون جرعة من اللقاحات من 7 مطورين، وفقًا لبيان الحكومة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في البيان: "مع وجود مجموعة واسعة من اللقاحات المرشحة لدينا، نحن على استعداد لتوزيع اللقاح في حالة حصولهم على موافقة من منظم الأدوية لدينا، بدءًا من أولئك الذين سيستفيدون أكثر".

وأضاف، لقاح مودرنا التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا بناءً على البيانات المؤقتة من تجربة في مرحلة متأخرة.

كما طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من لقاح فايزر Pfizer الذى طورته مع شركة BioNTech في الولايات المتحدة، والذي ثبت أنه فعال بنسبة 95% في منع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وحصلت بريطانيا أيضًا على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة استرازينيكاAstraZeneca وجامعة أكسفورد، واستهدفت البدء قبل عيد الميلاد.