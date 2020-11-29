شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى سكر توضح العلامات الدالة على إصابة طفلك بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بمرض السكر لا تقتصر على كبار السن فقط كما يعتقد الكثيرون، ولكن يتعرض الأطفال والشباب للإصابة بالمرض وهنا لا بد أن تراقب الأمهات حالة أطفالهن الصحية وعند ظهور أى علامات تدل على الإصابة بالسكر يجب اجراء الفحوصات فورا.

وعن أعراض مرض السكر عند الأطفال والمعدل الطبيعى له قالت الدكتورة لمياء خيرى استشارى سكر الأطفال لـ ”الخليج 365”، إن المعدل الطبيعى لنسبة السكر فى الدم للصائم هى من 70 لـ 100 ملجرام ديسيلتر، ومن 100 لـ 125 يكون الجسم مستعدا للإصابة بالسكر، وأكثر من هذا المعدل يدل على الإصابة بالمرض.

اما عن المعدل بعد الأكل بساعتين: أقل من 14 ملجرام ديسيلتر طبيعى، ومن 140 لـ 200 عنده استعداد أكثر، ومن 200 فهو مريض سكر.

وأضافت، ومن أبرز العلامات التى تظهر على الطفل وتدل على إصابته بمرض السكر هى"الحاجة للتبول المستمر، العطش الشديد، فقدان الوزن، الشعور بالتعب والارهاق، نقص التركيز والانتباه أثناء اليوم الدراسى، التهابات متكررة"، فى حالة تجاهل هذه العلامات يتعرض الطفل لظهور الاسيتوم فى الدم وارتفاع نسبة السكر يصاحبها ألم البطن، والقىء والجفاف، واضطراب فى التنفس ، وهى من اعراض غيبوبة السكر.

وتابعت"يجب على الأم أن تلاحظ حالة طفلها الصحية وزيارة الطبيب فورا عن ظهور هذه العلامات، وفى حالة التأكد من إصابته بمرض السكر عليكى بالاهتمام بالتغذية السليمة والابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة وتشجيعه على ممارسة الرياضة المناسبة له".