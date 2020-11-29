أجهزة مراقبة قلب الجنين بالمنزل ومدى أمانها ودقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 10:43 صباحاً - جدول المحتوي 1.ما هي أجهزة مراقبة قلب الجنين؟ 2..ما هو معدل ضربات القلب الطبيعي للجنين؟

3.كيف تعمل أجهزة مراقبة قلب الجنين؟

4.من أين يمكنك شراء جهاز مراقبة قلب الجنين؟

5.كيف تستخدمين أجهزة مراقبة الجنين في المنزل؟

6.في أي وقت يمكنك سماع دقات قلب الجنين؟

7.هل يمكن أن تؤذي أجهزة مراقبة قلب الجنين الطفل؟

8.ما هي المخاطرلأجهزة مراقبة معدل ضربات قلب الجنين في المنزل؟

9.ماذا يجب أن تفعلي إذا كنتِ قلقة على الطفل؟

اليوم الذي تسمعين فيه دقات قلب طفلك من داخل رحمك هو يوم بالغ الأهمية، يمنحك الفرح والطمأنينة بشأن صحة الطفل. يجعلك الطبيب تستمعين إلى دقات القلب باستخدام جهاز مراقبة قلب الجنين أثناء فحوصات ما قبل الولاد ،تفضل بعض الأمهات شراء جهاز مراقبة القلب للاستماع إلى نبضات قلب الطفل متى رغبن في ذلك، لكن هل هي فكرة جيدة؟ كيف يمكنك استخدام جهاز مراقبة قلب الجنين في المنزل؟ تجيب عن هذا الأسئلة الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد.

1. ما هي أجهزة مراقبة قلب الجنين؟

دوبلر

جهاز مراقبة قلب الجنين هو جهاز محمول باليد يستخدم الموجات الصوتية لسماع نبضات قلب طفلك. تسمى أجهزة المراقبة أيضًا دوبلر أو أجهزة مراقبة نبضات قلب الطفل. فهي صغيرة الحجم وسهلة الحمل، ويمكن للجميع الوصول إليها بسهولة. بينما يستخدمها الأطباء أو القابلات في فحوصات ما قبل الولادة ، يمكنك استخدامها في المنزل ،هناك نوعان من أجهزة مراقبة الجنين: دوبلر (وتسمى أيضًا مجسات دوبلر) والأشعة السينية (التي تشبه السماعات الطبية). باستخدام الدوبلر، يمكن لكل فرد في الغرفة سماع دقات قلب الطفل، بينما تسمح أجهزة التنظير الجنينية لشخص واحد فقط بسماعها.

2. ما هو معدل ضربات القلب الطبيعي للجنين؟

معدل ضربات قلب الجنين

يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي للجنين بين 110 و 160 نبضة في الدقيقة. يمكن قياسه من الأسبوع السادس من الحمل ويختلف خلال فترة الحمل، حيث يزيد إلى 170 نبضة في الدقيقة في الأسبوع العاشر تقريبًا وينخفض إلى 110 نبضات في الدقيقة.

3. كيف تعمل أجهزة مراقبة قلب الجنين؟

صونار

يحتوي جهاز مراقبة قلب الجنين على مسبار يستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية لاكتشاف الموجات الصوتية عالية التردد التي تنتجها ضربات القلب. يرسل المسبار موجات فوق صوتية إلى طفلك عبر الجلد والأنسجة.

بعد مواجهة الحركة، ترتد الأمواج إلى الوراء، ويترجمها الجهاز إلى صوت، وهو استنساخ لدقات قلب الطفل. تقوم الآلة بعد ذلك بتضخيم الصوت لتسمعه.

4. من أين تشترين جهاز مراقبة قلب الجنين؟

مراقبة الجنين

يمكن شراء أجهزة مراقبة قلب الجنين واستئجارها عبر الإنترنت، أو من متاجر المستلزمات الطبية. إذا قررت شراء واحدة ، فاشتري فقط جهازًا آمنًا للاستخدام معتمدًا من قِبل إدارة الغذاء والدواء.

5. كيفية استخدام أجهزة مراقبة الجنين في المنزل؟

سماع قلب الجنين

قد يكون جهاز مراقبة قلب الجنين مخيفًا بعض الشيء في البداية، ولكنه بسيط نسبيًا وسهل الاستخدام.

سوف تحتاج:

دوبلر الجنين.

هلام الموجات فوق الصوتية.

مكان مريح للجلوس أو الاستلقاء.

مناديل أو منشفة.

كيف تستعمل؟

ضعي بعض هلام الموجات فوق الصوتية على بطنك لتقليل الشحنات الساكنة، وتسهيل اكتشاف نبضات قلب الجنين.

قومي بتشغيل الدوبلر وحركيه بسلاسة على أسفل بطنك. حركيه لأعلى باتجاه السرة حتى تبدئي في سماع الصوت.

عند سماع دقات القلب، انظري إلى شاشة دوبلر. إذا أظهر نبضات قلب تبلغ 120 نبضة في الدقيقة أو أعلى، فمن المحتمل أن يكون ذلك هو نبض قلب الجنين، والذي يشبه صوت الخيول الراكضة .

بمجرد الانتهاء، قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وامسحي الجل الموجود على بطنك.

جففي الجهاز بالهواء أو نظفيه بقطعة قماش جافة. لا تستخدمي أي مواد كيميائية أو ماء لتنظيفه.

إذا لم يكن معدل ضربات قلب الجنين كما ينبغي من الناحية المثالية، فاستشيري طبيبك.

6. كيف يمكنك سماع دقات قلب الجنين؟

قلب الجنين

باستخدام دوبلر، يمكنك سماع دقات القلب الأسبوع الثاني عشر من الحمل، تعتمد النتيجة عادة على وضع الطفل ووزن الأم.

7. هل أجهزة مراقبة قلب الجنين تؤذي الطفل؟

الجنين

عادة، لا يوجد سبب للقلق عندما تستخدم الطبيبة الدوبلر من حين لآخر. ولكن إذا كنت تستخدمين الشاشة في المنزل بشكل متكرر ، فإن الطفل يتعرض للموجات فوق الصوتية في كثير من الأحيان، والتي يمكن أن تكون ضارة.

8. ما هي المخاطر لأجهزة مراقبة معدل ضربات قلب الجنين في المنزل؟

أجهزة مراقبة معدل ضربات قلب الجنين في المنزل لها بعض المخاطر المرتبطة بها. كما توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتجنبها.

تفتقر إلى التدريب:

قد لا تتمكنين من التقاط ضربات القلب بسهولة كما يفعل اختصاصي تخطيط الصدى. قد يبدو أي صوت داخلي بمثابة نبضات قلب بالنسبة لك.

من الصعب التعرف على أي علامات خطيرة:

أنت لست مدربة على التعرف على التغيرات في ضربات القلب أو إيقاع القلب، والتي يمكن أن تشير في الواقع إلى وجود مشكلة.

التأخير في التدخل الطبي:

قد يؤدي سوء تفسير الأصوات إلى تأخير زيارة الطبيب، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. يمكنك أن تخطئي بين دقات قلبك ونبض قلب الجنين وتؤخري الذهاب إلى الطبيب، بافتراض أن كل شيء على ما يرام مع الطفل. إذا كان الطفل في خطر حقيقي، فقد تؤدي زيارة الطبيب المتأخرة إلى مأساة، كما ورد في الدراسات .

الهوس:

قد يجعلك الحصول على جهاز دوبلر في المنزل مهووسة بفحص طفلك كثيرًا.

الضغط الداخلي:

عندما لا تكونين قادرة على الاستماع إلى الطفل، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر بالتوتر، وهو أمر سيئ أيضًا للطفل.

صعوبة سماع دقات القلب:

في بعض الأحيان، ليس من السهل الاستماع إلى دقات القلب إذا كان الطفل في وضع خاطئ أو إذا كان جهاز المراقبة لا يستجيب.

معدات سيئة:

لن تعطي الشاشات المنزلية نتائج دقيقة؛ لأنها ليست متطورة مثل الأجهزة المستخدمة في المستشفيات. في معظم الحالات ، هي مجرد معدات عالية الطاقة تنبعث منها موجات فوق صوتية ضارة. الأدوات الأفضل باهظة الثمن للاستخدام في المنزل.

الموجات فوق الصوتية الخطرة:

يمكن للموجات فوق الصوتية تسخين الأنسجة وأيضًا إنشاء تجويف (فقاعات صغيرة) في الأنسجة.

9. ماذا يجب أن تفعلي إذا كنت قلقة على الطفل؟

الحمل



إذا لم تستطيعي سماع دقات قلب الجنين بواسطة جهاز المراقبة، وإذا كان الطفل يتحرك أقل من الطبيعي، أو لا يتحرك على الإطلاق، فاستشيري طبيبك على الفور. في هذه الأثناء يمكنك تجربة بعض الأشياء لتحريك طفلك.

تناولي مشروبًا باردًا.

تناولي وجبة خفيفة سكرية.

استلقي لبعض الوقت.

توقفي عن استخدام الجهاز من أجل سلامتك وسلامة طفلك. لا تتحملي الإجهاد غير الضروري: اذهبي إلى الطبيب للطمأنينة. لاحظي أن مناظير الجنين تحمل أيضًا مخاطر مماثلة للإجهاد ويجب تجنبها.