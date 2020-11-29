بريطانيا توزع "فيتامين الشمس" مجانا لهذا السبب

الأحد 29 نوفمبر 2020

قال مسؤولون بريطانيون، السبت، إن حكومة إنجلترا ستوفر لحوالي ثلاثة ملايين مواطن، إمداداتهم من "فيتامين د" مجانا، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".



وستتلقى دور الرعاية تلقائيا وفق الخطة التي أعلن عنها، الإمدادات الخاصة بنزلائها من "فيتامين د"، ينما سيتم إيصال الفيتامين لمنازل أولئك الذين يعانون ظروفا صحية صعبة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن عملية توفير "فيتامين د" للمواطنين بالمجان ستبدأ في يناير المقبل، وسيستفيد قرابة ثلاثة ملايين شخص منها على مدار فترة تمتد لأربعة شهور.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير الصحة مات هانكوك قوله: "بسبب التضحيات الهائلة التي قدمها البريطانيون للسيطرة على فيروس كورونا، قضى الكثير منا وقتا أطول داخل منازلهم هذا العام، الأمر الذي يجعلهم يعانون من نقص في فيتامين د".

وأضاف قائلا: "تتخذ الحكومة إجراءات لضمان حصول الأفراد ذوي الصحة الضعيفة على إمدادات مجانية من الفيتامين تكفيهم خلال أشهر الشتاء المظلمة. سوف يدعم ذلك صحتهم العامة، ويحافظ على صحة عظامهم وعضلاتهم، كما سيقلل من الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

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