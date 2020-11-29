كيف تنقل الطيور عدوى كورونا بين مزارع المنك؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت عالمة الأحياء ماريا فورونتسوفا أن الطيور بإمكانها أن تكون الناقل لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين مزارع حيوان المنك.

وقالت فورونسوفا لوكالة سبوتنيك الروسية: "من غير الواضح تماماً كيف تنتقل الفيروسات بين مزارع المنك. يفترض أن الطيور تنقلها على كفوفها".

وأضافت: "كان هناك بحث أكد أن طيور النورس تجلس على الوحل والبراز وتتسخ وتصبح حاملات ميكانيكية للفيروس".



وكانت مزارع المنك في العديد من الدول قد تعرضت لعدوى فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، حيث اكتشفت أولاً في هولندا.

ومن أبرز الأحداث في هذا الصدد قرار السلطات الدنماركية القضاء على جميع حيوانات المنك التي قد تكون حاملة لفيروس "كوفيد-19" المتحور ومسؤولة عن نقله إلى البشر التي يصل عددها إلى مليون حيوان.



في سياق متصل، تحدثت أنتشا بارانوفا، الأستاذة في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ماسون الأمريكية، على موقع يوتيوب عن العمل العلمي القادم بشأن التغيرات في فيروس كورونا في جسم المنك في الدنمارك.

وأكدت أنه يمكن أن تثير المنك المصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" موجة جديدة من الوباء. وأن السلالة الجديدة أكثر خطورة.

وخلص الباحثون إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس المأخوذة من الحيوانات تختلف عن الأصل بأربع طفرات، ولهذا اكتسبت خصائص جديدة.