كورونا حول العالم.. الهند تدخل سباق اللقاحات ورقم قياسي في المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 62 مليونا و573 ألفا و188 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و458 ألفا و305، وبلغ عدد حالات الشفاء 43 مليونا و193 ألفا و992 حالة، الأحد.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





الهند تدخل سباق اللقاحات

أعلنت شركة هندية عملاقة، السبت، أنها ستتقدم بطلب في غضون أسبوعين للحصول على ترخيص طارىء لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالة الإرباك التي تحيط بمدى فعاليته لن تتسبب بتأخير توزيعه.

وقال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي لـ"معهد أمصال الهند" (سيروم أنستتيوت أوف إنديا) الأكبر في إنتاج اللقاحات في العالم والذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقرا له، إن المعهد سيكون قادرا اعتبارا من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهريا من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.





وجاء تصريح بوناوالا بعد زيارة للمعهد قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تريد حكومته من 300 إلى 400 مليون جرعة بحلول يوليو/تموز من العام المقبل.

والهند هي البلد الثاني الأكثر تضررا من الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تتجاوز إصاباتها 10 ملايين في بداية ديسمبر/كانون الأول.

وقالت أسترازينيكا إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث على لقاح "كوفيشيلد" بعد حالة الإرباك التي أثارها العلماء حول مدى فاعليته.

وكانت شركة الأدوية قد كشفت في البداية أن تجاربها أشارت إلى معدل نجاح للقاح بنسبة 70 بالمئة، ثم قالت إن النسبة قفزت إلى 90 بالمئة عند إعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

ولم تذكر "أسترازينيكا" على الفور أن معدل الفعالية الأعلى انطبق فقط على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أقل، الا انها أصرت على أن هذه النتائج لن تؤثر على الموافقة التنظيمية.

وقال بوناوالا "هناك بعض الإرباك في التواصل سوف يتم إيضاحه في الأيام المقبلة"، موضحا ان ذلك "لن يؤثر على الترخيص للاستخدام الطارئ في المملكة المتحدة، ولا يجب على الإطلاق أن يكون له تأثير أيضا في الهند".

وأكد "نحن بصدد التقدم بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في الأسبوعين المقبلين".

ولفت إلى أنه "حتى لو جاءت الموافقة بعد أسبوعين أو شيء من هذا القبيل، فلن تحدث فرقا كبيرا في التسليم وكمية الجرعات التي سنتمكن من توزيعها".





وأشار بوناوالا إلى أن المعهد ينتج حاليا ما بين 50 و60 مليون جرعة شهريا، وبعد يناير /كانون الثاني وفبراير /شباط 2021 سيتم رفع وتيرة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة شهريا.

وسيركز المعهد أولا على الإنتاج المخصص للهند ثم على تحالف "كوفاكس" الذي يضم أكثر من 150 دولة توافقت على العمل معا لتوزيع اللقاح.

وأشادت "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد بلقاحهما لكونه سيكون الأرخص بين اللقاحات الأخرى المنافسة وتخزينه أسهل من أجل التوزيع لسهولة التعامل معه في درجات حرارة أعلى.

وحض بوناوالا على توخي الحذر عندما يتم تناول اللقاحات في الإعلام حتى لا يحجم الناس عن استخدامها.

وقال "في عالم يتساءل فيه الجميع عن اللقاحات.. يجب أن نتعاون معا، كمصنعين ووسائل إعلام وحكومة والجميع لإعطاء الرسائل الصحيحة"، محذرا من نشر الذعر والأخبار السلبية عن اللقاحات دون تحري الحقائق.

وأضاف "لا نريد زرع الشكوك في أذهان الناس اليوم خاصة في زمن انتشار الوباء، ولدينا حالات تتوفر فيها اللقاحات ولكن بعض الناس يترددون في أخذها لأنهم غير مطمئنين أو مشككين في سلامتها".





تشديد القيود في كوريا الجنوبية

قالت وكالة يونهاب للأنباء إن السلطات في كوريا الجنوبية ستبحث، الأحد، تشديد قيود التباعد الاجتماعي للحد من الأنشطة الاقتصادية بعدما سجلت البلاد في الأيام القليلة الماضية أسرع انتشار لعدوى فيروس كورونا منذ الأيام الأولى لظهور الوباء.

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن كوريا الجنوبية سجلت 450 إصابة بفيروس كورونا، الأحد، وذلك بعد تسجيل أكثر من 500 حالة يوميا على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وتشهد الموجة الثالثة للوباء أعلى مستوى من الإصابات خلال نحو تسعة أشهر.





11 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 6 إصابات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها سجلت 10 حالات إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل 4 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86512 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





رقم قياسي في المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 10008 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و586 وفاة، السبت، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و100683 إصابة و105459 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.



