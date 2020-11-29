شكرا لقرائتكم خبر عن النساء فى المدن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة من سكان الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة، أن النساء الأفريقيات اللائي يعشن في المدن أكثر عرضة بنسبة 7 % للإصابة بأمراض مزمنة من سكان الريف، حيث تتعرض النساء بالمدن لخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة وزيادة الوزن، وفقاً لما نشره موقع "نيوز ميديكال"، وتقدر الأمم المتحدة أن 68% من سكان العالم سيعيشون في مناطق حضرية بحلول عام 2050 ، مع ما يقرب من 90% من هذه الزيادة في آسيا وأفريقيا.





وقال فريدريك ماشيلي، المدافع عن الحياة الصحية والمحاضر في قسم علم وظائف الأعضاء في جامعة موهمبيلي للصحة والعلوم المرتبطة بتنزانيا والذى لم يشارك في الدراسة، إن البيئة في المدن أصبحت الآن مقبولة على نطاق واسع كعامل يشجع على الحياة الصحية.

وأضاف أن "الإجهاد والتحديات الأخرى المتعلقة بالحياة الحضرية لا تزال تساهم في السمنة بين سكان المدن، بالإضافة إلى أنماط الحياة المستقرة، والنقل الآلي والوظائف المكتبية التي تجعل الناس يجلسون في مكان واحد لفترة طويلة".

قام الباحثون بقياس خطر الإصابة بأمراض مزمنة بين النساء في تنزانيا باستخدام علامة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب تسمى بروتين سي التفاعلي، واستخدم مؤشر كتلة الجسم لقياس السمنة.

قام الباحثون بتحليل بيانات 2212 امرأة من المسح الديموغرافي والصحي للبلاد لعام 2010 مع التركيز على مؤشرات الأمراض المزمنة.

وفقًا للدراسة المنشورة في PLOS One هذا الشهر ، فإن حوالي 27 % من النساء اللائي يعشن في المدن لديهن خطر متزايد للإصابة بأمراض مزمنة مقارنة بحوالي 21 % من النساء في المجتمعات الريفية.

وبلغت نسبة النساء الحضريات اللواتي يعانين من السمنة أو زيادة الوزن 37 % ، مقابل 17.6 % من سكان الريف.

وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة جيسي بينشوف، الزميلة في مجلس السكان ومقره الولايات المتحدة "إنه ستكون النتائج التي توصلنا إليها والتي تفيد بأن المرأة الحضرية قد تكون أسوأ حالًا في مؤشرين لخطر الأمراض المزمنة، مما يشير إلى مزيد من الدراسة وربما تحسين رسائل الصحة العامة والخدمات الصحية في المناطق الحضرية فيما يتعلق بكيفية الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة."

تتطلب الأمراض المزمنة، مثل الربو والسكري والسرطان، علاجًا طويل الأمد لذا فإن دراسة تأثير التحضر على الأمراض المزمنة يمثل تحديًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

قال الباحثون، إن المسح الديموغرافي والصحي الذي قاموا بتحليله كان يحتوي على بيانات ذات صلة بأمراض القلب للنساء فقط، وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من هذه الأبحاث التي تشمل الرجال في إفريقيا جنوب الصحراء.