شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار مرض التهاب الأمعاء فى الهند.. الأسباب والأعراض وعوامل الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS الهندية عن انتشار مرض التهاب الأمعاء بالهند، وهو مصطلح شامل يستخدم لوصف الاضطرابات التي تنطوي على التهاب مزمن في الجهاز الهضمي، ويعد الوعي بالمرض أمرًا حيويًا للغاية، ويقدم التقرير التالى الأعراض وتشخيصها وعلاجها .

أنواع مرض التهاب الأمعاء



مرض التهاب الامعاء

التهاب القولون التقرحي: تتضمن هذه الحالة التهابًا وتقرحات على طول البطانة السطحية للأمعاء الغليظة القولون والمستقيم.

داء كرون: يتميز هذا النوع من داء الأمعاء الالتهابي بالتهاب بطانة الجهاز الهضمي، والذي يمكن أن يشمل غالبًا الطبقات العميقة من الجهاز الهضمي.

حدوث وانتشار مرض التهاب الأمعاء في الهند

أصبحت أمراض الأمعاء الالتهابية منتشرة بشكل متزايد في البلدان النامية، مما أدى إلى تغيير وجهة النظر السابقة القائلة بأن هذه الأمراض كانت من أمراض الغرب، وهناك ارتفاع في معدل حدوثه وانتشاره في الهند، حيث تتصدر دول جنوب شرق آسيا، ويعد مرضى التهاب الأمعاء في الهند من بين الدول الأكثر إصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم.

أعراض مرض التهاب الأمعاء

تشمل العلامات والأعراض الشائعة لكل من داء كرون والتهاب القولون التقرحي ما يلي: "إسهال، إعياء، آلام في البطن وتشنجات، دم في البراز، قلة الشهية، فقدان الوزن غير المقصود".

لا يعاني كل شخص من كل هذه الأعراض، وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض إضافية ، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والمرض القيء وفقر الدم التهاب المفاصل والعيون الحمراء المؤلمة التهاب القزحية والنتوءات الجلدية الحمراء المؤلمة واليرقان (التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي) أقل ارتباطًا بمرض التهاب الأمعاء يمكن أن تظهر أعراض مرض التهاب الأمعاء وتذهب قد تكون هناك أوقات تكون فيها الأعراض شديدة ، تليها فترات طويلة عندما تكون الأعراض قليلة أو معدومة على الإطلاق .

أسباب وعوامل الخطر لمرض التهاب الأمعاء

لا يزال السبب الدقيق لمرض التهاب الأمعاء غير معروف. ويبدو أن الوراثة تلعب دورًا فى شيوعه لدى الأشخاص الذين لديهم أفراد من مصابين من العائلة، ومع ذلك، قد لا يكون لدى الكثير من الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء تاريخ عائلي، وتشمل عوامل الخطر للمرض:

العمر: يتم تشخيص معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض التهاب الأمعاء قبل سن الثلاثين هناك غلبة طفيفة من الذكور.

العرق : على الرغم من أن الأشخاص البيض هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي عرق.

تاريخ العائلة: يكون الشخص معرضا لخطر أكبر إذا كان لديه قريب مثل أحد الوالدين أو الأشقاء أو الأطفال مصاب بالمرض.

تدخين السجائر: تدخين السجائر هو أهم عامل خطر يمكن السيطرة عليه للإصابة بداء كرون قد يساعد التدخين في منع التهاب القولون التقرحي ومع ذلك ، فإن ضرره على الصحة العامة يفوق أي فائدة ، ويمكن للإقلاع عن التدخين أن يحسن الصحة العامة لجهازك الهضمي ، فضلاً عن توفير العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

الأدوية المضادة للالتهابات: قد تزيد هذه الأدوية من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية أو تفاقم المرض لدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء.