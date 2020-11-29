شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شوربة الخضار على صحتك.. أبرزها إنقاص الوزن وتعزيز عمل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوربة الخضار من أفضل أنواع الاكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وذلك لاحتوائها على خضروات متنوعة تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومقاومة الأمراض والأوبئة والفيروسات المختلفة، وحسب ما ذكره موقع netmeds فأن فوائد تناول شوربة الخضار على صحتك هى:

1:يساعد في إنقاص الوزن

الحساء خيار غذائي حتمي لمن يسعى لتحقيق هدف إنقاص الوزن كونها منخفضة في الدهون والسعرات الحرارية، فتعمل على الحد من زيادة الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة.

2:يعزز الهضم

تساعد وفرة الألياف الصحية في الخضروات في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الامتصاص السليم للعناصر الغذائية وتسهيل عملية الهضم، كما يساعد حساء الخضار العادي إذا تم تناوله قبل الوجبة أيضًا في هضم الطعام الذي يتم تناوله بعد ذلك، يمنع تناول الحساء المصنوع من الخضار بانتظام انتفاخ البطن والإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

3:مصدر غني للسوائل

حساء الخضار الذي يحتوي على الكثير من الماء يغذي خلايا الجسم ويحافظ على نضارة البشرة، وإن وجود الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وكذلك الفيتامينات والمعادن يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بشدة للقيام بأنشطة أخرى.

4:قوة مضادات الأكسدة

شوربة الخضار تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، وتعمل هذه المكونات النشطة بيولوجيًا بنشاط على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة المؤكسدة ، وبالتالي تمنع الجسم من علامات الشيخوخة المختلفة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع والهالات السوداء والعيوب وما إلى ذلك من خلال تجنب علامات الشيخوخة المبكرة ، ويحسن الاستهلاك المنتظم جودة البشرة ويضفي بشرة متوهجة ومتجددة.

5:يقوي العظام

وجود فيتامين د والكالسيوم في الخضروات يقوي العظام ويقوي الهيكل العظمي للجسم، تضمين حساء الخضار في نظامك الغذائي المعتاد يمنع هشاشة العظام لدى البالغين ويساعد في نمو العظام ونموها عند الأطفال.

6:يعزز عمل القلب

تعتبر الخضروات التي تحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية والدهون غير المشبعة صحية للقلب، إن تناوله بانتظام يمنع تراكم الحطام أو الكولسترول السيئ داخل الشرايين، والذي بدوره يمنع تصلب الشرايين والنوبات القلبية والكتل القلبية وما إلى ذلك ويحافظ على الدورة الدموية الصحية.