شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخدام المفرط للتليفون المحمول يؤدى لزيادة الطلب على الحبوب المنومة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي الاستخدام المفرط للهواتف الذكية إلى زيادة الطلب القياسي على الحبوب المنومة للأطفال، ووزع الأطباء ما يقرب من نصف مليون وصفة طبية العام الماضي للصغار.

وارتفعت نسبة تخصيص الأدوية لمن هم دون 16 عامًا من 339848 في عام 2016 إلى 487.054 في العام الماضي - بزيادة قدرها 43 % ، حسبما كشفت الأرقام الرسمية.



الاستخدام المفرط للتليفون

وذكر تقرير جريدة " Thesun"، أنه تم إعطاء الأطفال في سن العاشرة الحبوب المنومة في أغلب الأحيان العام الماضي ، مع 53573 وصفة طبية - أكثر من 1000 وصفة في الأسبوع - بحسب هيئة خدمات الأعمال في NHS.

حث الخبراء الأطباء على البحث عن بدائل للحبوب ، وتنص إرشادات NHS على أن الأطباء لا يجب أن يصفوا عادة أدوية النوم للأطفال ما لم تكن قصيرة المدى، لكنهم يقولون أيضًا إن معظم الأدوية التي تُعطى للأطفال هي نسخ أقل قوة.

وقالت فيكي داوسون ، الرئيسة التنفيذية لجمعية نوم الأطفال الخيرية: "عندما لا ينام الأطفال جيدًا ، فإن ذلك يؤثر على قدرتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة ووحدة الأسرة بأكملها.

وأضافت:"هناك العديد من الأسباب التي تجعل المزيد والمزيد من الأطفال والشباب لا ينامون جيدًا، بدءًا من الوقت المفرط أمام الشاشات، إلى أوقات النوم غير المتسقة وإجراءات وقت النوم غير الملائمة."

قال متحدث باسم الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل: "من الأفضل دائمًا أن ننظر أولاً إلى الأساليب السلوكية لمشاكل نوم الأطفال قبل السير في طريق وصف الأدوية".