شكرا لقرائتكم خبر عن "الريسفيراترول" مركب نباتى يُظهر إمكاناته كمضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Phytotherapy Research أن الريسفيراترول، وهومركب فينولي تنتجه الحيوانات المنوية، يمكن أن يمنع تكرار متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد وهو الممرض المسبب لمرض فيروس كورونا في الاجهزة المختبرية.

وبسبب عدم توفر علاجات محددة، يعتمد العلاج داخل المستشفى لمرضى COVID-19 الحاد في الغالب على الأدوية المضادة للفيروسات المعاد استخدامها، مثل Remdesivir و ribavirin و penciclovir و lopinavir و hydroxychloroquine. ومع ذلك، فإن غالبية هذه الأدوية ليست فعالة كما هو متوقع في علاج حالات COVID-19 الشديدة.

على وجه الخصوص، هذه الأدوية ليست فعالة بشكل كامل في خفض معدل الوفيات، وذلك بالنظرإلى المسار المتزايد باستمرار لـ فيروس كورونا، من الأهمية بمكان تحديد أو تطوير علاجات جديدة ذات نشاط قوي مضاد للفيروسات ضد.



عقار مضاد للفيروسات

تصميم الدراسة الحالية

أجرى العلماء من مستشفى Shenzhen Third People's Hospital ، بالصين ، الدراسة لاستكشاف كيف يمكن للريسفيراترول، وهو مركب نباتي الفينول، تعديل تكاثر فيروس كورنا في الخلايا، واختاروا الريسفيراترول كمركب تجريبي بسبب فعاليته المثبتة في منع تكاثر العديد من الفيروسات ، بما في ذلك فيروس حمى الضنك وفيروس زيكا وفيروس الأنفلونزا، والأهم من ذلك ، فيروس كورونا الشرق الأوسط التنفسي (MERS-CoV) ، وهو من نفس عائلة فيروسات كورونا التاجية.

أولاً ، فحص العلماء التأثير السام للخلايا للريسفيراترول في الخلايا، ولاحظوا أنه حتى عند وجود تركيز عالٍ جدًا ، فإن الريسفيراترول لا يؤثر على حيوية الخلية ، مما يشير إلى أن المركب ليس ضارًا بالخلايا.

لتحديد أي مرحلة من دورة الحياة الفيروسية ريسفيراترول يمارس آثاره، أجروا مجموعتين من التجارب، ففي مجموعة واحدة عالجوا الخلايا بالريسفيراترول قبل الإصابة، وفي مجموعة أخرى، أُعطي ريسفيراترول للخلايا المصابة بـ كورونا، ومن المثير للاهتمام أن النتائج كشفت أن الريسفيراترول، عند استخدامه قبل الإصابة، كان قادرًا على تثبيط تكاثرالفيروس بنسبة 20٪ فقط، في حين أن المعالجة اللاحقة بالريسفيراترول تسببت في انخفاض بنسبة 98٪ في تكاثر الفيروس.

الريسفيراترول أكثر فعالية في وجود الفيروس داخل الخلايا

لمزيد من التحقيق في طريقة عمل ريسفيراترول، قاموا باحتضان الخلايا مع كل من SARS-CoV-2 و resveratrol في نفس الوقت ولاحظوا أن ريسفيراترول يمكن أن يمنع تكاثر الفيروس بنسبة 64 ٪. تشير هذه النتائج إلى أن ريسفيراترول قد يكون قادرًا على منع دخول الفيروس إلى الخلايا.

تحدد الدراسة الحالية الريسفيراترول كمرشح محتمل مضاد للفيروسات قادر على تثبيط تكاثر فيروس كورونا، فائدة أخرى من الريسفيراترول هي أنه لا يسبب أي مضاعفات خطيرة حتى عند استخدامه بتركيز عالٍ جدًا، نظرًا لأن الإجهاد التأكسدي والالتهاب من النتائج الشائعة لأي عدوى فيروسية ، ويعتقد العلماء أن ريسفيراترول له القدرة على استخدامه كعامل علاجي فعال لعلاج مرضى COVID-19.