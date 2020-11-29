شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير روسية تكشف: الهند ستنتج 100 مليون جرعة من لقاح Sputnik V والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحد مطوري لقاح فيروس كورونا Sputnik V الروسي، أن شركة Hetero لتصنيع الأدوية ومقرها الهند ستنتج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح، وفقاً لموقع ndtv الهندى.

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF): "وافقت شركة Hetero، إحدى شركات الأدوية الرائدة في الهند، على إنتاج أكثرمن 100 مليون جرعة سنويًا في الهند من أول لقاح مسجل في العالم ضد عدوى فيروس كورونا الجديد - Sputnik V"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2021.



الهند تنتج 100 مليون جرعة من اللقاح الروسى

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت روسيا إن النتائج المؤقتة من المسارات السريرية لـ Sputnik V أظهرت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 95 %، على غرار صانعي اللقاحات الدوليين الآخرين الذين نشروا أيضًا نتائج اختبارات تظهر معدلات فعالية بنسبة 90 % وأعلى.

أعلنت روسيا أيضًا أن لقاح Sputnik V سيتم تسعيره بـ 10 دولارات للجرعة في الأسواق الدولية ، بتكلفة أقل من بعض لقاحات COVID-19 المسجلة الأخرى.

وكانت روسيا أول دولة تعلن تسجيل لقاح لفيروس كورونا في أغسطس - أطلق عليها اسم سبوتنيك V نسبة إلى القمر الصناعي الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية - لكنها فعلت ذلك قبل التجارب السريرية واسعة النطاق.

وتجري حاليًا المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب ، حيث يشارك حوالي 40.000 متطوع في الاختبار الأعمى للقاح الذي يستخدم ناقلتي فيروس غدي بشري مختلفين.

ووفقًا للبيان المنشور ، فإن استخدامها "يسمح باستجابة مناعية أقوى وأطول أجلاً" مقارنة باللقاحات التي تستخدم نفس الناقل في كلتا الجرعتين، كما تجري محاكمات المرحلة الثالثة في جمهورية بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا من بين دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وبصرف النظرعن الهند، يقول المسؤولين إنه سيتم إنتاج Sputnik V أيضًا في البرازيل والصين وكوريا الجنوبية.

ونقل عن كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قوله في البيان "أنا واثق من أن سبوتنيك الخامس يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من محفظة اللقاحات الوطنية لكل دولة ترغب في حماية سكانها من فيروس كورونا".