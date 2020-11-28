شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: لا تشربوا «الشاهي المر» بعد الوجبات الدسمة لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أجاب الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين على سؤال حول دور تناولالشاهي المُرّ بعد المفطح في تنظيم السكر في الدم، والاستغناء به عن علاج الجلوكوفاج الذي ينبغي لمريض السكر أن يحصل عليه بعد الغذاء.
وقال “النمر”: “لا، الشاهي ليس منظماً للسكر بل لايُفضّل تناوله بعد الاكل الدسم مباشرة لأنه يزيد من حدوث ارتجاع المرئ ويقلل الى حد ما من امتصاص الحديد”.
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