شكرا لقرائتكم خبر عن «your parts» أول «مول إلكترونى» لبيع قطع غيار السيارات فى الوطن العربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُعتبر منصة «يور بارتس» (your parts) الإلكترونية أول منصة رقمية لبيع قطع غيار السيارات فى مصر والوطن العربى تقوم بتوفير آلاف السلع والمنتجات الخاصة بقطع غيار السيارات للطلب عبر الإنترنت.

وتمثل المنصة (مول إلكترونى) يختص بصيانة السيارات، وتوفير قطع الغيار للمركبات المختلفة، عبر وكلاء متخصصين وتجار وموزعين، كما توفر مقارنات لحظية بين قطع الغيار وأسعارها عبر عروض التجار المختلفة وإمكانية الشراء «أون لاين»، والتوصيل فى أسرع وقت، وكذلك توفر إجراءات التركيب والصيانة بعد عملية الشراء من خلال الطلب على الموقع.

وأسّس المنصة ثلاثة شباب مصريين، وهم أسامة صادق وعمر صقر وحيدر غالب، واعتمدت الفكرة على إنشاء موقع وسيط بين قائدى المركبات وسياراتهم من أجل تقديم خدمة سريعة وسهلة وآمنة باستخدام التكنولوجيا، وتقديم خدمات تناسب جميع احتياجات هذه السوق الضخمة.

وقال أسامة صادق، المؤسِّس الرئيسى للمنصة، إن فكرة إطلاقها جاءت لتنسيق العرض والطلب بين المستخدم ومنتجات سياراته بشكل أفضل وضمان جودة المنتج، مضيفًا: «يُعد قطاع النقل أحد أهم القطاعات الحيوية فى مصر، ويبلغ عدد المركبات به حوالى 11 مليون مركبة، وهناك نحو 10 ملايين قائد مركبة فى مصر يعانون عدم القدرة على فهم ما تحتاجه مركباتهم بشكل دورى، بجانب عدم توفر قطع الغيار المناسبة، أو عدم وجود آلية لضمان جودة المنتج المباع فى الأسواق».