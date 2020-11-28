إنفوجراف.. موانئ أبوظبي تستعد لدعم جهود توزيع لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد موانئ أبوظبي للقيام بدورها ضمن "ائتلاف الأمل" لدعم الجهود العالمية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت موانئ أبوظبي عن توفير قدرات لوجستية متطورة لتخزين وتوزيع أكثر من 70 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، للمساهمة في توصيلها إلى مختلف أنحاء العالم.

وشهدت إمارة أبوظبي مؤخراً انطلاقة "ائتلاف الأمل"، الذي يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم الجهود العالمية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات، ما يسلط الضوء على المكانة الإقليمية والعالمية التي تحتلها أبوظبي كمركز لوجستي ونقطة تقاطع طرق العبور العالمية.



الإنفوجراف التالي يلقي مزيدا من الضوء على دور موانئ أبوظبي في هذه العملية التي تستهدف الإسراع بإنقاذ العالم من براثن الجائحة، التي غيرت شكل الحياة على كوكب الأرض.



