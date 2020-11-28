50 وفاة بفيروس كورونا في المغرب خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، السبت، تسجيل 4412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 349688 حالة.

وأكدت البيانات الرسمية للوزارة أنه تم أيضا تسجيل 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في المغرب إلى 5739 حالة.

بينما تم التأكد من 4538 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 298.574 حالة.

ولفتت الوزارة المغربية إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، بلغ 3.570.482 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.