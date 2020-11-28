السودان يسجل 20 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الإصابات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، عن تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، فضلا عن 211 حالة تعاف.

وقالت الوزارة السودانية، في بيان، إن إجمالي حالات الإصابات التراكمية ارتفعت إلى 17404، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1235 حالة.

ولفتت إلى ارتفاع إجمالي حالات التعافي إلى 10175 حالة.



وحذر مصدر بوزارة الصحة من زيادة حالات الإصابة نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية الصحية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الخليج 365"، إن الوزارة تعاني من ضعف الإمكانيات الممثلة في مراكز العزل والمعامل والملابس الواقية للأطباء.

وخلال الأيام الماضية أصيب عدد من الأطباء بفيروس كورونا، ولقي أكثر من 10 أطباء حتفهم، بينما يقبع آخرون في العزل الصحي بعد تأكد إصابتهم بالفيروس.