هذا سبب الالتهاب الرئوي لدى مصابي فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 08:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

اختلفت درجات التأثر بفيروس كورونا بين المصابين، فمنهم من لم يضطروا للذهاب إلى المستشفى حتى، واقتصرت الأعراض على ارتفاع الحرارة بنسبة بسيطة إلى جانب الآلام الجسدية وغيرها من الامور التي لم تستدعي الدخول تدخل الأطباء، بينما هناك حالات أخرى لم تستطع مقاومة الفيروس ما أدى إلى حصول التهاب رئوي حاد، أدى إلى وفاة المصاب، أو استطاع الأطباء إنقاذهم في اللحظة الحاسمة، فما هو سبب الالتهاب الرئوي؟.

كشف خبراء وأطباء من السويد وسنغافورة عن أسباب الالتهاب الرئوي الحاد الذي يصيب المرضى بفيروس كورونا المستجد.

وأجرى العلماء دراسات علمية تتعلق بالظاهرة الأخيرة وذلك من خلال فحوصات مخبرية للتغيرات التي تطرأ على الجهاز التنفسي السفلي بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب المجلة العلمية الطبية “Proceedings of the National Academy of Sciences” وجد الباحثون أن العناصر الغذائية التي يطلقها الجسم لمحاربة الفيروس تنتقل أولاً إلى الرئتين.

وأضاف تقرير المجلة أن الفيروس يخلق البيئة الملائمة لنمو البكتيريا والتي تصبح فيما بعد بيئة التهابية تنخفض مناعة الإنسان بشكل كبير وينشط انتشار مسببات الأمراض البكتيرية في الجهاز التنفسي المصاب بفيروس كورونا.

وخلص الباحثون إلى أن مثبطات الإنزيم البروتيني ستكون وسيلة فعالة لمكافحة الالتهاب الرئوي الجرثومي المرتبط بالإنفلونزا.