صحة دبي" تستحدث مركزا عالميا للأمراض الجلدية والتجميل في مستشفى راشد

السبت 28 نوفمبر 2020

تتجه هيئة الصحة بدبي لاستحداث مركزاً عالمياً للأمراض الجلدية والتجميل في مستشفى راشد تعزيزا لمكانة دبي في هذا التخصص المهم ودعماً لمتطلبات السياحة العلاجية وذلك بدعم مباشر و رعاية متكاملة من مصرف الإمارات الإسلامي، الذي أعلن عن توليه أيضاً دعم مشروع التطوير الشامل لقسم طب الأمراض التنفسية والمختبر التنفسي الرئوي في المستشفى.



جاء ذلك بموجب مذكرتي تفاهم وقعتها الهيئة في مقرها اليوم مع مصرف الإمارات الإسلامي بحضور معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي وسعادة هشام قاسم رئيس مجلس ادارة مصرف الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني .

وقع على المذكرتين من الهيئة أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي المشترك ومن المصرف صلاح محمد أمين عبد الله الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين .

وقال معالي القطامي إن هيئة الصحة بدبي تمتلك حزمة من المشروعات الاستراتيجية والمبادرات التي تستهدف من تنفيذها تعزيز منظومة الرعاية الصحية المتكاملة التي توفرها، تحقيقاً لرضا الناس وسعادتهم، وتحقيقاً للتنافسية العالمية لإمارة دبي في هذا المجال الحيوي.

وأكد أن كل ما تقوم عليه الهيئة سواء من أعمال التوسعة أو الاستحداث أو التطوير يرتكز في أساسه على البنية التحتية القوية والتقنيات الحديثة والحلول الذكية، إلى جانب استناده لأفضل المعايير المعمول بها عالمياً.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لأن يكون لديها مركز فائق المستوى في الأمراض الجلدية والتجميل، لتلبية الطلب المتنامي على هذا التخصص، ودعماً لمتطلبات السياحة العلاجية.

وقال معالي القطامي إن تكفل مصرف الإمارات الإسلامي بتأسيس مركز الأمراض الجلدية والتجميل إلى جانب تكفله أيضاً بتطوير وتحسين خدمات قسم طب الأمراض التنفسية والمختبر التنفسي الرئوي في مستشفى راشد هو أمر تقدره الهيئة ..مؤكداً أن المصرف يعد شريكاً استراتيجياً لــ "صحة دبي"، وأن له دوره الكبير في دعم القطاع الصحي، بجانب دوره التنموي والمجتمعي الرائد.

من جانبه عبر صلاح أمين الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي" عن الفخر بتقديم هذه المساهمة لهيئة الصحة بدبي ودعم خططها الاستراتيجية لتطوير وتوسيع مستشفى راشد المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وقال أمين : باعتباره أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الدولة يلتزم الإمارات الإسلامي بدعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية الوطني وتوفير خدمات صحية عالمية المستوى تفوق توقعات المرضى تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد لخدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.