بريطانيا تحدد من يحصل على لقاح كورونا أولا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت توجيهات حكومية بريطانية أن أكثر الناس بدانة بالمملكة المتحدة ستكون لهم الأولوية في أخذ لقاحات "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التوصية الرسمية أفادت بأن من يعانون السمنة المفرطة، ستكون لهم الأولوية على من تتراوح أعمارهم ما بين 50 لـ65 عامًا ولا يعانون من السمنة، لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد أولا.

وأشارت التوصية البريطانية إلى أنه يجب إدراج البدناء بفئة البالغين "المعرضين للخطر" ووضعهم بالأولوية قبل أي شخص دون سن 65 عامًا.

ويعاني شخص من بين 8 أشخاص بالمملكة المتحدة من "بدانة مفرطة"، أو حوالي 2 مليون شخص في البلاد.

وتظهر بيانات المستشفيات أن البدناء أصحاب مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40 أكثر عرضة بمرتين للوفاة جراء "كوفيد-19" مقارنة بالأصحاب. وفي المقابل، تتراوح نسبة مؤشر كتلة الجسم للوزن الصحي ما بين 18.5 إلى 24.9.

كما يدرج مرضى السكري أيضًا ضمن فئة "المعرضين للخطر". وفي حين أن مرضى السكري من النوع الأول يكون مرضهم وراثيًا إلى حد كبير، تسيطر السمنة على معظم حالات الإصابة بالسكري النوع الثاني.

وكان معروفًا لشهور أن الأشخاص "المعرضين للخطر" ممن يعانون مشاكل صحية سيحصلون على لقاح "كوفيد-19" قبل من هم دون 65 عامًا.

لكن اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين كشفت الآن عن الحالات التي تندرج ضمن تلك الفئات.

وأزيح الستار عن النصيحة المحدثة ضمن توجيهات هيئة الصحة في إنجلترا بشأن اللقاحات المنشورة عبر موقع الحكومة.