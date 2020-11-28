تلوث بالفوسفور.. كيف تواجه الدنمارك "كورونا المنك" المطمورة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الدنماركية الجمعة أنها مستعدة لنبش وحرق جيَف حيوانات المنك التي طمرت على عجل في إطار الحرب على جائحة (كوفيد-19).

وقد استُخدِمَت حُفر جماعية لطمر حيوانات المنك التي تم القضاء على الملايين منها بعد اكتشاف سلالة متحوّرة من فيروس كورونا المستجد لديها، مخافة أن تشكل خطراً على البشر.



وقال وزير الزراعة الجديد راسمون بريهن في حديث لمحطة "تي في 2" الرسمية إنه يرغب منذ اليوم الأول لاكتشاف هذا الفيروس المتحوّر في التخلص من كل حيوانات المنك وإحراقها، مؤيداً بذلك رأي معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وتخشى الطبقة السياسية أن يؤدي تحلل الحيوانات النافقة إلى تلوّث بالفوسفور والنيتروجين، وتطالب بإتلافها عن طريق حرقها على سبيل المثال.

ويمكن أن تلوث الغازات المنبعثة خصوصاً مياه الشرب ومياه الاستحمام.

وكانت الحكومة الدنماركية أمرت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بقتل كل حيوانات المنك في البلاد وعددها 15 إلى 17 مليوناً في محاولة لوقف انتشار تلك السلالة، بعدما أثارت مخاوف في شأن فاعلية أي لقاح في المستقبل.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الصحة القضاء على هذه السلالة.