كورونا يتحدى "إغلاق فلسطين" بـ1461 إصابة جديدة و15 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت فلسطين تسجيل ارتفاع ملحوظ في إصابات ووفيات فيروس كورونا على الرغم من الإغلاق المشدد الذي فرضته الحكومة الفلسطينية، الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير تلقته ”الخليج 365”، السبت، تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 11 بالضفة الغربية و4 في قطاع غزة.



كما سجلت، في نفس الفترة، 1461 إصابة جديدة بالفيروس منها 634 بالضفة الغربية و827 في قطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

واستنادا إلى معطيات وزارة الصحة فإن إجمالي عدد الإصابات بلغ 94861 حالة تعافى منها 75173 شخصا فيما بلغ عدد الوفيات 791 حالة.

ولليوم الثاني على التوالي فرضت الحكومة الفلسطينية إغلاقا مشددا على المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقررت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، فرض إغلاق شامل في جميع المحافظات الفلسطينية يومي الجمعة السبت لمدة أسبوعين لوقف الانتشار الحاد للوباء.

وأغلقت المحال والأسواق التجارية والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة والتعليمية أبوابها وبدت المدن والقرى وكأنها في حالة منع تجوال.

وتمَّ استثناء المخابز والصيدليات من الإغلاق ولم يسمح بالحركة إلا لحالات الضرورة القصوى.

وانتشرت حواجز للشرطة الفلسطينية في داخل المدن والقرى وعلى مداخلها فيما تمَّ تسيير دوريات شرطية لمنع خرق قرار الإغلاق، على أن يُرفع صباح الأحد.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية حذر في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، الاثنين، من أن "هناك تسارعا مقلقا في تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الوطن".

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا.