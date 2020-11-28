فوائد الليمون الاسود للرجيم

الليمون الأسود أو ما يعرف بـ "اللومي" Dried Lime أو Loomi، هو ليمون حامض صغير وأكثر استدارةً من الليمون العادي، يتم تجفيفه ويستخدم لإضافة نكهة إلى الأطباق المطهوة باللحم والدجاج. يستخدم الليمون الأسود في المطبخ التايلاندي، الفيتنامي والمكسيكي، كما يستخدم من قبل الإيرانيين في الطب الشعبي لما له من فوائد، فهو مصدر غني بالفيتامينات، الألياف والأملاح المعدنية الضرورية للجسم، كالحديد، الزنك، البوتاسيوم، الصوديوم وغيرها.

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في الواقع، لم تثبت الدراسات المعدودة عن الليمون الأسود أي فوائد مباشرة في خسارة الوزن، لكنها بالمقابل، أثبتت قدرته على تحفيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم والتي بدورها تضاعف من حرق الدهون، خصوصاً دهون البطن، الخصر، والأرداف.



• اللومي مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان في الماء، كالبكتين Pectin التي تتحول إلى مركب لزج شبيه بالهلام عند دمجه مع الماء، ما يعمل على إبطاء معدل الهضم، منح شعور بالامتلاء لفترات طويلة دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

• تحفز مركبات الفلافونويد Flavonoids الموجودة بالليمون الأسود على زيادة إفرازات عصارة الجهاز الهضمي، كما أن حموضته تساعد اللعاب على تكسير الطعام وتحفيز نشاط الأمعاء.

• يحتوي الليمون الأسود على حمض السيتريك Citric Acid الذي يلعب دوراً فعالاً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على حرق سعرات حرارية بنسبة أعلى وبالمقابل، تخزين الدهون بكميات أقل.

• يساعد الليمون الأسود على التخفيف من احتباس الماء في الجسم، ما يزيل السموم المتراكمة فيه التي تعيق فقدان الوزن.

كيفية تحضير شاي الليمون الأسود



المكونات

• حبتان من الليمون الأسود المجفف.

• 4 أكواب من الماء.

الطريقة

• يكسر الليمون الأسود المجفف إلى قطع، وتوضع مع الماء على النار حتى الغليان.

• بعد غليان المزيج، يترك لمدة 4 دقائق على نار هادئة.

• يرفع الشاي عن النار ويصفى.

• يمكن إضافة القليل من العسل الأبيض للتحلية.

• يتم تناول هذا المشروب ساخناً أو بدرجة حرارة الغرفة.

• يمكن وضع الكمية المتبقية في البراد لتناوله فيما بعد.

أضرار الليمون الأسود



نظراً لقلة الدراسات والأبحاث حول الليمون الأسود، إلا أن الليمون بشكل عام آمن مع القليل من الآثار الجانبية التي قد يتعرض لها البعض ممن يعاني من حساسية تجاه الحمضيات، ومن ضمنها الليمون الأسود، خاصةً عند الإفراط في تناوله، ومنها:

• حساسية في الجلد، كالحكة، التورم والاحمرار.

• حساسية الفاكهة الحمضية، ومن أعراضها، الغثيان، القيء المتكرر، آلام في البطن، هذا إضافةً إلى صفير عند التنفس.

• تآكل في مينا الأسنان عند الإكثار من تناوله نظراً لمحتواه العالي من حامض السيتريك.

• التهاب الجلد الضوئي، وهو حساسية زائدة تجاه الأشعة ما فوق البنفسجية.



