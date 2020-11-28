"أبوظبي للخلايا الجذعية" يعالج 5 آلاف مصاب بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية من تقديم العلاج لـ5 آلاف مصاب بفيروس كورونا المستجد من خلال العلاج المبتكر بواسطة الخلايا الجذعية.

ونجح المركز في علاج 4 حالات تعاني من سرطان الدم، فيما أجرى نحو 584 ألف فحص مخبري "PCR" للكشف عن الإصابة بالوباء.

وجاءت الزيادة الكبيرة في عدد من تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية للمرضى المصابين بفيروس "كوفيد-19" نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها الموظفون في المركز لعلاج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بعد قرار حكومة دولة الإمارات إتاحة العلاج مجانا لجميع المرضى الذين تتراوح حالتهم الصحية بين معتدلة وخطيرة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي هذا الإنجاز لمرضى سرطان الدم بعد تدشين عمليات زراعة النخاع العظمي بنجاح في المركز والذي يعد تقدما لمرضى السرطان والذي يمكنهم من تلقي العلاج داخل الإمارات والحد من معاناتهم عبر السفر إلى الخارج للحصول على العلاج الخلوي والطب التجديدي لعلاج السرطان الذي يعتبر المسبب الثالث للوفيات في الإمارات.

وتعد عمليات زراعة النخاع العظمي، أو الخلايا الجذعية المكونة للدم، واحدة من أكثر العلاجات القائمة على الخلايا الجذعية لمرضى السرطان لا سيما أورام الدم.

ويتضمن الإجراء العلاجي الفريد الذي طوره مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC" استخلاص الخلايا الجذعية من دم المريض، الذي يخضع بعد ذلك لجرعة عالية من العلاج الكيميائي للقضاء على جميع الخلايا السرطانية ومعظم النخاع العظمي ثم يتم ضخ الخلايا الجذعية المستخلصة إلى مجرى الدم حيث تعيد الخلايا المدمرة على مدار أسبوعين وتستأنف إنتاج خلايا الدم السليمة غير الخبيثة.

وحصل العلاج -الذي طوره باحثون في دولة الإمارات لعلاج التهابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"- على حماية الملكية الفكرية في يونيو/حزيران الماضي، والذي مهد الطريق أمام مشاركة هذا العلاج على نطاق واسع ليستفيد منه المزيد من المرضى.