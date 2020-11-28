ما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا؟

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السبت 28 نوفمبر 2020 تفشى فيروس كورونا الجديد بين الدول في وقت قياسي، وتضاعف عدد المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس المسبب لالتهاب رئوي حاد خلال الأيام الماضية.

تفشى فيروس كورونا الجديد بين الدول في وقت قياسي، وتضاعف عدد المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس المسبب لالتهاب رئوي حاد خلال الأيام الماضية. من النصائح لتفادي الإصابة أو نقل العدوى: تجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات. تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية. حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، ينبغي اتباع الآتي: البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين. طلب الرعاية الصحية والاتصال بمقدمي الخدمة الصحية هاتفيا، وإعطاؤهم معلومات متعلقة بالسفر والأعراض. عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية. تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطس. المحافظة على نظافة اليدين بغسلهما لمدة 20 ثانية بالماء والصابون أو المعقمات الكحولية. خطوات يجب اتباعها في الممارسات اليومية غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس طهي اللحوم والبيض جيدا تجنب الاتصال المباشر مع أشخاص تظهر عليهم أعراض أمراض تنفسية مثل السعال والعطس

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