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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعراض تكشف الاختلاف بين فيروس كورونا وسرطان الرئة والان مع التفاصيل
السبت 28 نوفمبر 2020
كشف رئيس الجمعية البريطانية لمكافحة أمراض السرطان، روبرت رينتولا، عن التشابه والاختلاف بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا وسرطان الرئة.
وأكد رينتولا أنه رغم التشابه في الأعراض لدى المصابين بفيروس كورورنا والمصابين بسرطان الرئة، إلا أن هناك عدة اختلافات تساعد في التمييز بين الحالتين.
وأوضح الطبيب أن السعال الجاف المصحوب بضيق في التنفس والحمى وآلام في العضلات وفقدان حاسة الشم والتذوق قد تكون أعراضا لمرض كوفيد -19 "كورونا"، أما إذا كان السعال مرفوقا بدم لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، وفي نفس الوقت نقص فقدان الوزن وآلام بالقفص الصدري فإن هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.
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