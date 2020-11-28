وفيات كورونا في أوروبا تتخطى الـ400 ألف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت قارة أوروبا حتى الآن، أكثر من 400 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك وفق تعداد أعدته وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى إحصائيات وفرتها سلطات الصحة، السبت.



وأوروبا هي ثاني أكثر مناطق العالم تسجيلا للوفيات جراء الجائحة مع 400 ألف و649 وفاة من أصل 17 مليونا و606 آلاف و370 إصابة.

وتعتبر أمريكا اللاتينية والكاريبي أكثر مناطق العالم تسجيلا لوفيات كورونا مع 444 ألفا و26 حالة وفاة، من أصل 12 مليونا و825 ألفا و500 إصابة.