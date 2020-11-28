شكرا لقرائتكم خبر عن استرازينكا تعيد تجربة لقاح كورونا للتحقق من الجرعات بالتجربة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة استرازينكا، باسكال سوريوت، إنه من المحتمل إجراء تجربة ثانية للقاح الذى طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد المكون من جرعتين، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز، مضيفاً "الآن بعد أن وجدنا ما يبدو أن إعطاء نصف الجرعة أفضل فعالية، علينا التحقق من صحة ذلك، لذلك نحتاج إلى إجراء دراسة إضافية".

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" يأتي هذا بعد أن أعلنت الشركة عن خطأ في التجربة، حيث ترك لبعض المشاركين نصف الجرعات بدلاً من الجرعات الكاملة، وهو ما زاد فعالية اللقاح عن طريق الصدفة.

وهذا الخطأ يعني أن حوالي 2700 مشارك حصلوا على جرعة ونصف من اللقاح بدلاً من الجرعتين وأدى ذلك في الواقع إلى معدل كفاءة أعلى في تلك المجموعة من أولئك الذين حصلوا على الجرعة الموصوفة.

قال سوريوت إنه لتوضيح هذا التناقض وتلبية طلب مجتمع الصحة العامة لمزيد من البيانات، من المحتمل أن تجري AstraZeneca "دراسة دولية" أخرى لفحص قوة نظام نصف الجرعة / الجرعة الكاملة بين المزيد من المشاركين.

وأضاف "لكن هذا يمكن أن يكون أسرع لأننا نعلم أن الفعالية عالية لذلك نحتاج إلى عدد أقل من المرضى".

وقد تآكلت ثقة الخبراء في صحة بيانات لقاح كورونا التي أبلغت عنها شركة أسترازينكا، حيث يشكك الخبراء في النتائج بسبب هذا الخطأ في التجربة.

AstraZeneca هي الشركة الثالثة التي تقدم نتائج أولية إيجابية من دراسات المرحلة المتأخرة، بعد أن أعلنت Moderna و Pfizer في وقت سابق من هذا الشهر إن لقاحاتهما كانت فعالة بنسبة 94.5٪ و 95٪.

ومع ذلك، كان معدل فعالية AstraZeneca أكثر تعقيدًا.

نتج عن خطأ في الجرعات أثناء تجربتها تلقي حوالي 2700 مشارك جرعة نصف قوة متبوعة بجرعة كاملة القوة وقالت AstraZeneca في هذه المجموعة الفرعية ، كان اللقاح فعالًا بنسبة 90٪ في الوقاية من كورونا.

ولكن في مجموعة من حوالي 9000 مشارك تلقوا جرعتين كاملتين، انخفض معدل الفعالية هذا إلى 62٪.

حاول الخبراء المرتبكون تفسير هذا النطاق الواسع من حيث الفعالية، لكن ذلك ساء عندما أعلنت شركة AstraZeneca أن النظام الأكثر فاعلية كان حادثًا.

شيلا بيرد ، عالمة الإحصاء الحيوي من مجلس البحوث الطبية بجامعة كامبريدج، أخبرت بوليتيكو أن "هذا تعقيد كبير" لأن نظام نصف الجرعة / الجرعة الكاملة "حدث عن طريق الخطأ" ولم يكن عن طريق التصميم.

كما أشار منصف صلاوي ، رئيس برنامج تطوير لقاحات عملية Warp Speed ​​الأمريكية ، إلى أن المجموعة الصغيرة لم تتضمن أي مشاركين فوق سن 55 ، وهو ما قد يفسر سبب كون اللقاح أكثر فعالية في الوقاية من كورونا.

اتهم آخرون الشركة ببيانات "انتقاء " لجعل اللقاح يبدو كما لو كان لديه معدل فعالية أعلى وعدم الشفافية بشأن كيفية وصوله إلى معدل فعاليته البالغ 70٪ ، حسبما أفادت Wired

لا يزال المتسابقون الثلاثة الأوائل للقاح قيد التجربة لم تنشر أي من الشركات النتائج في مجلة طبية ، ولم يسمح المنظمون الأمريكيون بأي من اللقاحات للاستخدام في حالات الطوارئ ، علاوة على منحهم الموافقة الكاملة.