 توابل تحافظ على صحة الأوعية الدموية وتعزز عملية الأيض

توابل وأعشاب عديدة يجهل الكثيرون إضافتها إلى أطباق طعامك على الرغم أنها تحمل العديد من الفوائد الصحية لغناها بالمعادن مثل المغنيسيوم والزنك، فهي تهدئ من اضطراب المعدة وتعزز عملية الأيض وتساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

إليكم أبرز تلك الأطعمة التي يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي لتنعمي بفائدتها :

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الهيل

من المعروف أن الهيل يهدئ من اضطراب المعدة ، وتظهر الدراسات المعملية أنه قد يساعد أيضًا في مكافحة الالتهاب، كذلك الهيل غني بشكل خاص بالمعادن مثل المغنيسيوم والزنك".

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الفلفل الحار

الفلفل الحار الطازج أو المجفف أو المسحوق سيعطي طعامك مذاقاً مختلفاً. كما أنه قد يعزز عملية الأيض ويساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

الكاكاو

هو المكون الرئيسي في الشوكولاتة، وهو مليء بالفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تعزز صحة القلب، ويبدو أن مركبات الفلافونويد تلعب دورًا في خفض الكوليسترول وضغط الدم، والمساعدة في الحفاظ على صحة الشرايين التاجية .

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الكمون

يستخدم الكمون في جميع أنحاء العالم، ويعرف كمكون رئيسي في العديد من الأطباق، وهو غني بالحديد بشكل طبيعي. قد يلعب دورًا في إنقاص الوزن أيضًا.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 88 امرأة بدينة أن أولئك الذين تناولوا أقل بقليل من ملعقة صغيرة من الكمون يوميًا أثناء اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فقدوا المزيد من الدهون في الجسم والوزن مثل أولئك الذين يتبعون نفس النظام الغذائي الذين لم يضيفوا الكمون.

الثوم

يحتوي هذا النبات على مركب قوي يُسمى الأليسين. أظهرت الدراسات المعملية أنه قد يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب. وأظهرت أبحاث أخرى أن تناول الثوم بانتظام قد يساعد في ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

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الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل حقًا في علاج اضطراب المعدة. يقول مورينو: "له تأثير مهدئ على بطانة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يخفف من الغثيان أيضًا".



تظهر الدراسات المعملية أيضًا أن الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد يلعب دورًا في الوقاية من أمراض مثل السرطان.



إكليل الجبل

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يقول مورينو إن إكليل الجبل ، وهو عشب شديد الرائحة، غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا، حتى أن استنشاقه قد يكون مفيدًا لك. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين استنشقوا نفحة من إكليل الجبل أدوا بشكل أفضل في اختبارات الذاكرة والمهام العقلية الأخرى، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

يعتقد الباحثون أن أحد مركباته، المسمى 1،8-cineole ، قد يعزز نشاط الدماغ.

الكركم

مصدر جيد للكركمين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تخفف الالتهاب. تشير الأبحاث إلى أن الكركمين قد يساعد في تخفيف الألم.

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