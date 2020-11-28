كورونا يتراجع في جزء من أوروبا.. إعادة فتح المتاجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعيد جزء من دول أوروبا فتح متاجره في عطلة نهاية الأسبوع، مع تراجع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعيد جميع المتاجر فتح أبوابها في فرنسا، السبت، ما يجعل التجار يتنفسون الصعداء مع اقتراب عيد الميلاد.



وقالت صوفي باتو مديرة متجر ألعاب في فيلنوف-داسك في شمال البلاد "نحن سعداء للغاية".

ويمكن للمتاجر أن تفتح أبوابها حتى الساعة 21,00 فقط بسبب حظر التجول مع احترام بروتوكول صحي صارم.

وفي بولندا، تعيد المراكز التجارية فتح أبوابها، السبت. في المقابل سينتظر الأيرلنديون والبلجيكيون حتى الثلاثاء لتفتح المتاجر مجددا، إلا أن تراجع الوباء في هذين البلدين يتأكد.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عبر هيئة "أر تي إي" العامة: "نجحت جهود كل واحد منا وتضحياته. ,أنقذت أرواح بشرية".

وأكد نظيره البلجيكي الكسندر دو كرو "الوضع في بلادنا يتحسن، لكن من المهم المحافظة على هذا الاتجاه".

واعتبارا من الأحد، سترفع 3 مناطق إيطالية جديدة القيود ما يسمح للمتاجر غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها.

لكن في مناطق لومبارديا (شمال) وبييمونمتي (شمال غرب) وكالابريا (جنوب) ستبقى المطاعم والحانات مقفلة كما الحال في فرنسا وبلجيكا.