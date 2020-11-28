شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ازداد ألم الوجه والأسنان خلال جائحة فيروس كورونا؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء أن العديد من الأشخاص يعانون من زيادة في متاعب وألم الأسنان أثناء جائحة كورونا، ولاحظ مؤلفو دراسة أن التوتر والقلق المرتبطين بالتهديد المستمر للمرض ، والمخاوف الاقتصادية ، والعزلة الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية ضارة مثل اضطرابات الفك الصدغي (TMD) وصرير الأسنان .

وحسب ما ذكره موقع healthline شارك في الدراسة ما يقرب من 1800 شخص وجد الباحثون أنه خلال أول إغلاق ، كان هناك ارتفاع في ألم الفم والوجه ، وهو عرض مرتبط عمومًا بالتوتر والقلق.

بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع معدل انتشار هذه الأعراض من حوالي 35 في المائة قبل الجائحة إلى 47 % أثناءها. وزاد انتشار صرير الأسنان أثناء النهار من حوالي 17 % إلى 32 %، كما ارتفع معدل طحن الأسنان ليلًا من حوالي 10 % إلى 36 %.

قالت Leena Palomo ، ، الأستاذة وأخصائية أمراض اللثة أن "أي شخص متوتر يمكن أن يكون في خطر - أي شخص يتحدى التوازن بين الظروف والعواطف يكون عرضة للضغط والطحن."

وأضافت: "غالبًا ما يستيقظ الأشخاص الذين يطحنون الطعام طوال الليل وهم مصابون بألم في الفك أو تصلب الرقبة أو ألم حول الرأس والرقبة" "هذا الألم قد يشبه وجع الأذن أو الصداع."

من المهم أيضًا مواكبة فحوصات الأسنان والفحوصات الطبية المنتظمة. حيث تُظهر الأبحاث أن تأجيل زيارات الرعاية التي تهدف إلى الصيانة والإجراءات البسيطة يؤدي إلى عواقب سلبية ، بما في ذلك الحاجة إلى علاج أكثر تعقيدًا في وقت لاحق".

جمعية طب الأسنان الأمريكية عملت على تنفيذ بروتوكولات العلاج الآمنة لـ فيروس كورونا للمساعدة في الوقاية من العدوى أثناء زيارات الأسنان، و على الرغم من عدم وجود طريقة سهلة لمكافحة الإجهاد ، يمكن لأطباء الأسنان أن يوفروا لك حارسًا ليليًا مخصصًا لحماية أسنانك من آثار الصرير والطحن، واقترح الخبراء أن يكون الحارس تطبيق على الهاتف يمنحك تنبيهًا لإبقاء أسنانك متباعدة.

إذا لم يكن لديك هاتف ذكي ، كما قال ، يمكنك الحصول على ملصقات صغيرة لتضعها على الأشياء التي تنظر إليها على مدار اليوم ، مثل هاتفك أو جهاز التحكم عن بُعد ، لتكون بمثابة تذكير مرئي لعدم ضغط أسنانك.